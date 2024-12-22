В прошлом месяце в Албании произошло убийство подростка, что стало поводом для беспокойства из-за воздействия социальных медиа на молодежь. В связи с этим страна ввела годовой запрет на популярное приложение с короткими видеороликами.

Запрет, который является частью комплексного плана по улучшению безопасности в учебных заведениях, начнет действовать в начале следующего года, сообщил премьер-министр Эди Рама после встречи с родителями и педагогами со всей страны. «В течение года мы полностью заблокируем это приложение для всех. TikTok не будет доступен в Албании», — отметил Рама.

Несколько европейских стран, таких как Франция, Германия и Бельгия, установили ограничения на использование социальных сетей детьми. В Австралии, которая приняла одни из самых строгих мер против крупных технологических компаний, в ноябре был введен полный запрет на доступ к социальным медиа для детей младше 16 лет.

Премьер-министр Рама возложил ответственность за насилие среди молодежи, в частности, на TikTok и другие соцсети. Решение правительства было принято после трагического случая, когда 14-летний школьник был убит своим одноклассником в ноябре. Местные СМИ сообщили, что конфликт возник на фоне переписок в социальных сетях. Позже в TikTok появились видео, где несовершеннолетние поддерживают убийство.

«Сегодняшняя проблема заключается не в наших детях, а в нас, в нашем обществе и в таких платформах, как TikTok, которые фактически захватывают наших детей», — сказал Рама.

В ответ на это TikTok потребовал «незамедлительных разъяснений» от правительства Албании. «Мы не нашли доказательств того, что преступник и жертва имели аккаунты в TikTok, и множество сообщений подтвердили, что видео, предшествовавшие этому инциденту, публиковались на другой платформе», — заявили в компании.

Ранее Канада распорядилась закрыть в стране TikTok, сославшись на риски национальной безопасности. При этом правительство не блокирует доступ канадцев к приложению и их возможность создавать контент.