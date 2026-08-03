Alibaba Group представила Qwen3.8-Max — крупнейшую и наиболее мощную модель искусственного интеллекта в своей истории. В Alibaba утверждают, что новинка приблизилась по возможностям к Claude Fable 5 от американской Anthropic, а в ряде тестов опередила Kimi K3 китайской Moonshot AI.

Alex Shuper, Unsplash

Qwen3.8-Max насчитывает 2,4 трлн параметров против 2,8 трлн у Kimi K3. Само по себе число параметров не определяет качество модели, но показывает масштаб вычислений и данных, использованных при ее создании. На платформе пользовательского сравнения Arena. AI новинка заняла наивысшую позицию среди китайских текстовых моделей, хотя уступила Claude Fable 5 и трем вариантам Claude Opus.

В рейтинге моделей для анализа изображений она стала второй в мире — после варианта Fable 5. В июне власти США временно ограничили доступ иностранных граждан к Fable 5 из-за опасений по поводу ее возможностей в сфере кибербезопасности, однако 30 июня ограничения сняли после обновления защитных механизмов.

Qwen3.8-Max работает с текстом, изображениями и видео, а ее контекстное окно вмещает до 1 млн токенов — этого достаточно для одновременного анализа сотен страниц документов или крупной кодовой базы. Модель построена на архитектуре «смеси экспертов» (Mixture of Experts, MoE), при которой на каждый запрос задействуются лишь 95 млрд из 2,4 трлн параметров. Такой подход снижает вычислительные затраты и задержку ответа.

Alibaba представила Qwen3.8-Max менее чем через три недели после выхода Kimi K3, усилив конкуренцию между ведущими китайскими разработчиками ИИ. Однако пока речь идет только об анонсе: запуск модели через платформу Alibaba Cloud Model Studio намечен на следующую неделю. Почти одновременные презентации показывают, насколько ускорилась китайская гонка ИИ — местные компании пытаются приблизиться к американским лидерам, не делая свои системы слишком дорогими в эксплуатации.

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