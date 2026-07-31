Китайские компании MiniMax Group и ByteDance с разницей всего в несколько часов представили новые модели для генерации видео. MiniMax представила H3, а ByteDance — Seedance 2.5. Два релиза за один день показали, насколько плотной стала гонка ИИ-видео в Китае и как быстро местные разработчики усиливают давление на американских конкурентов.

Alex Shuper, Unsplash

MiniMax анонсировала модель H3, которая создает более естественные и цельные ролики. Модель принимает текст, изображения, аудио и видео в качестве исходных материалов, умеет редактировать готовый контент и переносить движения из одного видео в другое. За один запрос H3 может сгенерировать ролик продолжительностью до 15 секунд в разрешении 2K со стереозвуком.

Главное обновление Seedance 2.5 — более длинные и управляемые ролики. Модель может за один запрос создавать видео продолжительностью до 30 секунд, а затем последовательно продлевать его. Пользователь может загрузить до 30 изображений, 10 видео и 10 аудиозаписей в качестве референсов, а управление по временным меткам позволяет точечно менять сцены, движения и звук. Seedance 2.5 уже появляется в сервисах Jimeng AI и Doubao Pro, позднее ByteDance планирует открыть доступ через API.

MiniMax также пообещала в ближайшие дни опубликовать веса H3, чтобы разработчики могли скачать и адаптировать модель под собственные задачи. Компания нацеливает новинку на рекламу, электронную коммерцию, дизайн продуктов и игровую индустрию. По ее утверждению, H3 генерирует 2K-видео менее чем за треть цены большинства конкурирующих решений. Модель также рассчитана на работу с несколькими видами китайских ИИ-чипов.

Два релиза показали, что гонка ИИ-видео теперь идет не только за качеством изображения. Разработчики конкурируют по длительности роликов, управляемости, цене и степени открытости моделей. ByteDance продвигает 30-секундную генерацию и точечное редактирование, MiniMax — более доступное 2K-видео и открытые веса, а Kuaishou развивает линейку Kling. Китайские компании тем самым укрепляют позиции в одном из самых быстрорастущих сегментов генеративного ИИ.

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