Alibaba Group представила Qwen Robot Suite — набор из трех специализированных моделей для управления роботами. Так компания выводит семейство Qwen за пределы языковых и мультимодальных систем и переносит его в сегмент физического, или «воплощенного», ИИ (embodied AI). Речь идет о технологиях для машин, которые могут воспринимать реальную среду, ориентироваться в ней и выполнять действия. Пилотное тестирование новых моделей уже доступно корпоративным клиентам Alibaba Cloud.

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Пакет построен как система из трех взаимосвязанных уровней. QwenRobotNav отвечает за навигацию и помогает роботу ориентироваться в пространстве с опорой на визуальные и языковые данные. Qwen-RobotWorld работает как видео-«модель мира» и позволяет заранее просчитывать, как будет развиваться физическая сцена до выполнения действия. Qwen-RobotManip — универсальная модель класса VLA (vision-language-action), построенная на архитектуре Qwen3.5−4B. Именно она отвечает за физическое выполнение задач.

Флагманская модель пакета, Qwen-RobotManip, обучалась более чем на 38 тыс. часов открытых данных. На бенчмарке RoboChallenge в треке для роботов общего назначения она набрала 59,83 балла по качеству процесса и успешно выполнила 45% задач. Разработкой занималось исследовательское подразделение Alibaba — Tongyi Lab.

Рынок ИИ-моделей для управления роботами уже стал заметно конкурентным. Google DeepMind развивает Gemini Robotics, Nvidia собирает экосистему физического ИИ вокруг платформ Cosmos, Isaac и GR00T. Среди стартапов за роль универсального «мозга» для роботов борются Physical Intelligence, Skild AI и Figure AI. В Китае в гонку вошли Tencent с моделью HY-Embodied, производители роботов Unitree, AgiBot и UBTech, а также автопроизводители Xpeng и Xiaomi, которые переносят опыт автономного вождения в физический ИИ.

Сектор уже готовится к выходу на публичные рынки. Unitree прошла листинговый комитет Шанхайской биржи Star Market и подала документы регуляторам. По оценке промышленного аналитика Morgan Stanley Чжун Шэна, основная часть средств от китайских IPO в сфере гуманоидной робототехники пойдет на исследования и разработки, прежде всего в области моделей для физического ИИ.

Для Alibaba запуск Qwen Robot Suite — это способ вывести Qwen за пределы прямой конкуренции с OpenAI, Google, DeepSeek и ByteDance в программном сегменте. Физический ИИ становится следующим рубежом глобальной технологической гонки. У Китая здесь есть сильная стартовая позиция благодаря производственной инфраструктуре и цепочкам поставок оборудования, а у местных разработчиков ПО — потенциально более короткий путь к коммерческому запуску роботов.

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