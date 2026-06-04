Первый вице-премьер Денис Мантуров считает, что российские предприятия смогут окупать инвестиции в промышленных роботов за два-три года благодаря действующим мерам государственной поддержки. Об этом он рассказал в Блогерской студии «VK Видео» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

По словам Мантурова, власти рассчитывают ускорить роботизацию предприятий через механизмы субсидирования, предусмотренные национальным проектом по развитию средств производства.

«Мы хотим стимулировать, создавая мотивацию для инвесторов. Правительством сформированы меры поддержки через национальный проект, в том числе средства производства. Государство в лице Минпромторга компенсирует скидку, которую предоставляет предприятие, производящее такого рода технологическое оборудование, в частности роботы. И поэтому, когда ты считаешь, у тебя окупается этот робот с этой скидкой за два, максимум за три года», — сказал он.

Заявление прозвучало на фоне масштабного расширения господдержки отрасли. Ранее в Минпромторге сообщали, что до 2027 года на развитие промышленной робототехники в России планируется направить почти 100 млрд руб. Деньги пойдут на поддержку производителей роботов, разработку компонентов и стимулирование спроса от предприятий.

Одновременно власти готовят нормативную базу для отрасли. В мае в Госдуму внесли проект первого российского закона о робототехнике. Документ должен определить базовые понятия рынка, закрепить статус роботов и создать условия для дальнейшего регулирования отрасли.

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Развитие роботизации стало одним из ключевых направлений промышленной политики на фоне дефицита кадров. По данным правительства, к 2030 году малый бизнес в сфере технологий и робототехники сможет получить почти 180 млрд руб. поддержки через профильные государственные программы.

По оценкам властей, внедрение роботов должно помочь предприятиям повысить производительность труда и компенсировать нехватку сотрудников на производстве. Одной из главных задач остается сокращение сроков окупаемости таких инвестиций для бизнеса.

Что это значит для бизнеса

Фактически государство пытается снизить главный барьер для внедрения роботов — высокие первоначальные затраты. Для многих предприятий вопрос роботизации упирается не в доступность технологий, а в срок возврата инвестиций. Если благодаря субсидиям он действительно сократится до двух-трех лет, автоматизация может стать экономически оправданной не только для крупных производств, но и для части среднего, а, возможно, и для малого бизнеса.

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