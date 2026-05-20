Китайская Alibaba Group представила новый процессор Zhenwu M890 для задач искусственного интеллекта. Его запуск стал частью стратегии компании по снижению зависимости от зарубежных технологий на фоне ограничений США на поставки передовых вычислительных решений и ограниченного доступа к продуктам Nvidia.

Ban Daisy, Unsplash

Новый чип разработан подразделением T-Head и, по заявлению Alibaba, примерно втрое превосходит по производительности предыдущую версию Zhenwu 810E. Архитектура M890 рассчитана в том числе на ИИ-агентов — программные системы, которые могут самостоятельно выстраивать цепочки действий и решать сложные задачи без постоянного вмешательства человека.

Читайте также Первые чипы на новых машинах ASML High-NA EUV появятся в ближайшие месяцы

Отдельный акцент сделан на работе с памятью и обработке больших потоков данных. Это важно для современных моделей, которым нужно удерживать длинный контекст и одновременно координировать множество операций в режиме реального времени.

Alibaba также раскрыла долгосрочный план развития собственной линейки чипов: преемник M890 под названием V900 ожидается в третьем квартале 2027 года, а J900 — в третьем квартале 2028 года. В компании рассчитывают, что V900 даст еще примерно трехкратный прирост производительности по сравнению с M890.

На саммите Alibaba Cloud компания также представила серверную систему Panjiu AL128. Она объединяет 128 ускорителей в одной стойке и уже доступна корпоративным клиентам в Китае через платформу Bailian.

Читайте также Anthropic потратит $200 млрд на облачные сервисы и чипы Google

Alibaba утверждает, что уже поставила более 560 тыс. устройств Zhenwu, а эти решения используют свыше 400 клиентов из 20 отраслей, включая автопром и финсектор.

Компания также анонсировала модель Qwen 3.7-Max для сложных задач программирования и длительных агентных сценариев. По заявлению разработчиков, модель способна работать до 35 часов без заметной деградации качества.

На фоне этих запусков Alibaba продолжает масштабную инвестиционную программу. Компания направит более 380 млрд юаней (примерно $5,576 млрд) на развитие облачной и ИИ-инфраструктуры. Этот курс укладывается в общий тренд Китая на создание более независимой экосистемы искусственного интеллекта и собственных вычислительных мощностей.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.