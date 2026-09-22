Alibaba Group Holding представила новый ускоритель Zhenwu V900, который компания назвала самым мощным ИИ-чипом в Китае. Он должен стать собственной альтернативой процессорам Nvidia. По словам гендиректора Alibaba Эдди Ву, производительность V900 втрое выше, чем у предыдущего M890, а до 500 тыс. таких чипов можно объединять в один кластер для обучения и запуска крупнейших ИИ-моделей. Параллельно команда Qwen планирует обучить новую модель с 5–10 трлн параметров.

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Alibaba остается одним из крупнейших инвесторов в ИИ среди китайских компаний. На развитие ИИ и связанной с ним инфраструктуры компания планирует направить более $53 млрд за три года, а в августе разместила дополнительные акции в Гонконге примерно на $10,2 млрд. К 2032 году Alibaba также рассчитывает увеличить совокупную мощность дата-центров своего облачного подразделения по всему миру более чем до 20 ГВт, поскольку ожидает резкого роста спроса на вычислительные ресурсы.

Масштаб планов Alibaba уже сопоставим с крупнейшими отдельными инфраструктурными проектами в США. Например, SB Energy, принадлежащая SoftBank Group, строит в Огайо гигантский кампус для ИИ, который потребует до 10 ГВт новой электрической мощности и сможет обеспечить около 8 ГВт вычислительной мощности. Для китайской компании расширение инфраструктуры более чем до 20 ГВт станет одним из крупнейших проектов такого рода.

Новые чипы должны обеспечить Alibaba вычислительные мощности для обучения следующего поколения моделей Qwen. Компания планирует довести их размер до 5−10 трлн параметров, тогда как ее нынешний флагман Qwen 3.8 Max насчитывает 2,4 трлн. Для сравнения, Kimi K3 — крупнейшая модель с открытыми весами — содержит 2,8 трлн параметров. С крупнейшими закрытыми моделями такое сравнение провести сложнее, поскольку разработчики обычно не раскрывают их точный размер.

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Планы Alibaba продолжать масштабирование моделей контрастируют с недавними призывами части американской ИИ-индустрии снизить темп разработки. Гендиректор Anthropic Дарио Амодеи ранее предложил компаниям намеренно медленнее наращивать возможности передовых моделей, чтобы дать мерам безопасности время догнать развитие технологии.

Презентация Alibaba совпала с ростом акций технологических компаний после первых признаков успеха нового персонального ИИ-агента Meta*. Его популярность поддержала интерес инвесторов к сектору после недавней волатильности. На торгах в Гонконге бумаги Alibaba прибавили более 5%, достигнув максимума за месяц, а акции Tencent выросли более чем на 7%.

Анонсы Alibaba прозвучали за два дня до встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтоне, где ИИ станет одной из тем переговоров. Технологическая повестка заметна и по составу гостей государственного ужина в Белом доме. На нем ожидаются, в частности, глава Nvidia Дженсен Хуанг и гендиректор Microsoft Сатья Наделла.

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Финансовый эффект масштабных инвестиций Alibaba пока неоднозначен. В прошлом квартале прибыль компании сократилась более чем на 75%, а капитальные затраты выросли до примерно $10 млрд — прежде всего из-за строительства ИИ-инфраструктуры. Одновременно Alibaba ожидает, что уже в текущем квартале годовой темп выручки от связанных с ИИ продуктов достигнет $10 млрд. В компании рассчитывают, что вложения в ИИ в целом окупятся примерно за три года.

В более долгой перспективе Alibaba рассчитывает увеличить годовую выручку облачного и ИИ-бизнеса примерно в пять раз и довести ее до $100 млрд в течение пяти лет. Компания развивает для этого не только модели и дата-центры, но и собственные процессоры. Подразделение T-Head уже поставило более 560 тыс. чипов семейства Zhenwu, которыми пользуются свыше 400 внешних клиентов.

*организация, признанная экстремистской на территории РФ

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