Alibaba Group Holding продаст игровое подразделение Lingxi Games азиатской частной инвестиционной компании Trustar Capital. Сделка станет очередным шагом китайского гиганта по сокращению непрофильных активов и усилению фокуса на искусственном интеллекте и облачных технологиях.

Ban Daisy, Unsplash

Trustar Capital достигла соглашения о приобретении Lingxi, говорится во внутреннем меморандуме, распространенном 17 августа и изученном Bloomberg. Генеральный директор Lingxi Чжоу Биншу подтвердил сделку, заявив, что Alibaba передает подразделение новому владельцу, чтобы сосредоточиться на стратегических приоритетах. Стоимость сделки в документе не раскрывается. Bloomberg сообщает, что она составит не менее $1,5 млрд, а источник Reuters ожидает, что Alibaba получит от продажи более $2 млрд.

В рамках соглашения Alibaba передаст Trustar всю свою долю в Lingxi. Чжоу Биншу и нынешняя управленческая команда продолжат руководить компанией после смены владельца. По словам Чжоу, Trustar располагает отраслевыми ресурсами и опытом управления, необходимыми для дальнейшего развития игрового бизнеса.

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Lingxi Games входит в игровой бизнес Alibaba. Студия получила известность благодаря многопользовательской стратегии Three Kingdoms: Strategy Edition, созданной совместно с японской Koei Tecmo. В июне стало известно, что Alibaba рассматривает продажу подразделения, оценивая его в 7−9 млрд юаней ($1,03−1,33 млрд). Потенциальными претендентами на актив назывались китайские разработчики игр и частные инвестиционные фонды.

Продажа игрового бизнеса соответствует стратегии Alibaba по оптимизации структуры компании. Под руководством Эдди Ву группа избавляется от непрофильных активов и перераспределяет ресурсы в пользу искусственного интеллекта и облачных технологий, которые компания рассматривает как ключевые направления роста.

В рамках развития ИИ Alibaba ранее представила Qwen3.8-Max — крупнейшую на тот момент модель компании. По оценке Alibaba, она приблизилась к возможностям Claude Fable 5 американской Anthropic, а в отдельных тестах показала результаты выше Kimi K3 от китайской Moonshot AI.

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