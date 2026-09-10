Alibaba Group готовится возглавить раунд инвестиций на $300 млн в стартап UniPat AI, разрабатывающий инструменты для тестирования и оценки ИИ-моделей. В рамках обсуждаемой сделки компанию могут оценить в $2,5 млрд.

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По словам источников Bloomberg, сделку рассчитывают завершить в ближайшее время. В раунде также планируют участвовать Tencent Holdings и прежние инвесторы UniPat, включая фонд HSG, ранее известный как Sequoia China. Переговоры продолжаются, поэтому условия еще могут измениться.

По словам источников Bloomberg, знакомых с ходом переговоров, сделку рассчитывают завершить в ближайшее время. В раунде также планируют участвовать Tencent Holdings и прежние инвесторы UniPat, включая фонд HSG, ранее известный как Sequoia China. Переговоры продолжаются, поэтому условия еще могут измениться.

Основатель UniPat Ли Куань еще в прошлом году работал в лаборатории Tongyi при Alibaba. Он изучал методы дообучения моделей, создавал синтетические данные и занимался обучением с подкреплением.

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Стартап появился в конце 2025 года и уже поддерживает несколько бенчмарков — наборов тестовых заданий для сравнения возможностей ИИ. С их помощью можно оценить, как ИИ-агенты справляются с разработкой программ и задачами в браузере, а мультимодальные модели — с задачами на понимание изображений.

UniPat также разрабатывает собственные небольшие модели для прогнозирования и научных исследований. Ранее стартап поддержали Monolith и Jinqiu Fund — фонд, связанный с ByteDance.

Спрос на такие сервисы растет из-за дефицита качественных данных, созданных людьми, отмечают аналитики, опрошенные Bloomberg. Доступ к этим материалам ограничивают авторское право и требования конфиденциальности. Дополнительный интерес к тестированию подогревают случаи завышенных результатов моделей в открытых рейтингах.

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На рынке данных для обучения и оценки ИИ работают и американские Scale AI и Mercor. В Scale AI, которая занимается разметкой данных, Meta Platforms* в 2025 году вложила $14,3 млрд. Mercor объединяет на своей платформе разработчиков ИИ и экспертов по подготовке обучающих данных; сейчас компания обсуждает новый раунд инвестиций при оценке в $20 млрд.

*запрещенная организация, признанная экстремистской на территории РФ.

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