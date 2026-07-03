Китайская технологическая компания Alibaba запретила сотрудникам использовать на работе ИИ-помощника для программирования Claude Code от Anthropic. Решение последовало после того, как разработчики обнаружили в инструменте функции, которые анализировали параметры пользовательской среды и могли помочь выявлять пользователей, связанных с Китаем.

Luc, Unsplash

Claude Code — разработанный Anthropic ИИ-помощник, который может писать и проверять код, искать ошибки и выполнять другие задачи разработчика. Хотя сервисы компании официально недоступны пользователям и организациям из Китая, инструмент стал популярным среди китайских программистов, которые подключались к нему через зарубежные серверы и другие обходные каналы.

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По словам источника, знакомого с распоряжением Alibaba, сотрудникам предписали отказаться от Claude Code в рабочих проектах и перейти на собственную платформу компании Qoder.

Запрет усилил конфликт Alibaba и Anthropic

Решение Alibaba было принято через несколько дней после сообщений разработчиков о механизмах, встроенных в Claude Code. По их данным, инструмент проверял часовой пояс и параметры, связанные с прокси-сервером, а также добавлял незаметные служебные маркеры в запросы, отправляемые Anthropic.

Позднее сотрудник Anthropic подтвердил в социальной сети X, что компания действительно проводила такой эксперимент. По его словам, его запустили в марте, чтобы бороться со злоупотреблениями со стороны неавторизованных продавцов доступа и затруднить дистилляцию моделей компании.

Запрет стал новым эпизодом в конфликте между Alibaba и Anthropic. В июне американская компания обвинила связанных с Alibaba разработчиков в несанкционированной дистилляции Claude, при которой ответы более мощной модели используют для обучения менее развитой. В письме американским сенаторам Anthropic назвала эту кампанию крупнейшей известной попыткой подобного извлечения возможностей ее моделей.

В Anthropic утверждают, что дистилляция могла помочь связанным с Alibaba разработчикам быстрее приблизиться к возможностям передовой модели Mythos Preview.

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