Российский рынок модных изделий за последние пять лет увеличился более чем вдвое и достиг оценки в 500 млрд руб. Об этом заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов на «Саммите моды БРИКС+».

Пелагия Тихонова / РИА Новости

По словам министра, в натуральном выражении это соответствует около 1 млрд единиц продукции. Алиханов подчеркнул, что ежегодный рост сектора ожидается на уровне 5–7% до 2036 года.

Эти показатели стали основой для разработки новых стратегий в легкой промышленности, включая проекты по импортозамещению и экспорту. Значительный прирост отмечен и в розничных продажах модных товаров.

Алиханов связал успех отечественных брендов, таких как 12 STOREEZ и Lime, с освобождением ниш после ухода иностранных конкурентов. «Мы считаем, что часть того сырья, которое мы будем производить в России, может и должна найти свой спрос на емких рынках стран БРИКС», — отметил министр.

По его словам, фокус исключительно на внутреннем рынке подходит не всем игрокам. Крупные компании, стремящиеся к технологическому лидерству, должны ориентироваться на международные возможности.

Ранее Агентство стратегических инициатив (АСИ) сообщило, что выручка российской модной индустрии в 2023 году достигла 421 млрд руб., а к 2030-му может превысить 1,2 трлн руб. В отрасли занято 447 тыс. человек и 27,5 тыс. индивидуальных предпринимателей.