Минцифры обсуждает новые правила предустановки российских сервисов на ввозимые в страну устройства. По данным источников «Коммерсанта», системные ИИ-помощники могут получить более глубокий доступ к функциям гаджетов и установленным приложениям, чем обычное предустановленное ПО. Окончательные параметры инициативы пока не утверждены.

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Инициатива может затронуть «Алису AI» «Яндекса». По словам одного из собеседников издания, помощник способен получить более широкие права, чем обычное предустановленное приложение, включая доступ к банковским и другим сервисам с чувствительными данными. Источник также утверждает, что полученная информация может храниться на инфраструктуре «Яндекса».

В «Яндексе» эти положения опровергают. Руководитель группы безопасности «Алисы» и Автономного транспорта компании Борис Рютин рассказал «Инку», что «Алиса AI» не получает неограниченного доступа к пользовательским данным и не имеет специальных прав для работы с банковскими приложениями. По его словам, возможности ассистента на мобильном устройстве ограничены механизмами безопасности операционной системы, а доступ к данным и функциям возможен только после явного разрешения пользователя.

В компании также подчеркнули, что пользователь самостоятельно выбирает ассистента по умолчанию в настройках устройства — российского или зарубежного. При выборе «Алисы AI» она не получает дополнительных возможностей по сравнению с иностранными сервисами, отметил Рютин.

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Обсуждаемые требования могут затронуть не только смартфоны и планшеты. По данным источника «Коммерсанта», их также могут распространить на умные колонки и другие устройства с голосовыми помощниками. Точный перечень техники и объем полномочий системного ассистента пока не определены.

В начале августа Минцифры вынесло на общественное обсуждение проект, который заменял категорию голосового помощника более широким понятием системного ассистента. При первом включении устройства пользователь мог бы выбрать российское или зарубежное решение либо отказаться от установки. Проект также описывал системного помощника как программу, способную взаимодействовать с функциями устройства, приложениями, уведомлениями, механизмами авторизации и аппаратными возможностями. Позже документ удалили с портала и отправили на доработку.

В Минцифры сообщили, что проект продолжают обсуждать и дорабатывать вместе с участниками отрасли. Ведомство утверждает, что изменения не должны давать преимущество конкретному сервису и призваны создать единые условия для интеграции российских ИИ-технологий с устройствами и операционными системами.

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По данным источников «Коммерсанта», отдельно прорабатывается предустановка системного ИИ-помощника на базе национальной или суверенной фундаментальной модели. Эти категории появились в принятом в июле законе о поддержке развития искусственного интеллекта. Собеседники издания считают, что инициатива также может ограничить присутствие зарубежных помощников и ИИ-моделей в России.

«Алиса AI» уже вошла в правительственный перечень российских программ для обязательной предустановки в 2027 году. В нем также указаны «Яндекс Браузер», «Яндекс Карты», 2ГИС, «Почта Mail.ru» и мессенджер «Макс». Закон об обязательной предустановке российского ПО вступил в силу в апреле 2021 года, а действующие требования выполняют официальные продавцы ввозимой электроники.

Расширенные полномочия системного помощника вызывают вопросы о конкуренции. Представитель РАТЭК Антон Гуськов считает, что все крупные российские разработчики должны получить одинаковый доступ к системным API. Если преимущество окажется у одного сервиса, рынок рискует сместиться в сторону монополии.

Для производителей и поставщиков такая предустановка может оказаться сложнее обычной установки приложения. По словам гендиректора «А-Я эксперт» Романа Душкина, выбор системного помощника придется встраивать в глубинные настройки операционной системы уже на этапе подготовки устройства к продаже. Представитель РАТЭК допускает, что производители могут возражать из-за технических барьеров и необходимости защищать собственные разработки.

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