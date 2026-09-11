Минцифры готовит отдельные правила для системных ИИ-помощников, предустановленных на смартфоны и другие электронные устройства. Такие программы хотят наделить расширенными правами: им могут разрешить постоянно работать в фоне, автоматически обновляться и запускаться голосом. Одновременно системные помощники предлагают сделать неудаляемыми.

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Новые положения содержатся в проекте постановления правительства, с которым ознакомился «Коммерсантъ». Документ вводит отдельную категорию «системного помощника» — программы на базе ИИ, содержащей модель со статусом национальной или суверенной большой фундаментальной модели. Формально правила рассчитаны на целый класс таких приложений, однако сейчас инициатива прежде всего затрагивает «Алису AI» от «Яндекса».

Сейчас исключение из возможности удалить предустановленное ПО распространяется, в частности, на магазины приложений. Проект предлагает добавить к ним системных помощников и одновременно предоставить таким программам более глубокий доступ к устройству: возможность работать в фоне и отправлять push-уведомления, автоматически обновляться и реагировать на голосовую активацию.

В «Яндексе» сообщили, что недельная аудитория «Алисы AI» достигла 41 млн человек, а число пользователей за год выросло в пять раз. Компания поддерживает равные условия для российских и зарубежных сервисов. При этом в Минцифры подчеркивают: даже если системного помощника нельзя будет удалить, пользоваться им владелец устройства должен исключительно добровольно.

Участники рынка считают, что проект пока не готов к принятию. Ассоциация РАТЭК предлагает приостановить его продвижение до полноценной оценки регулирующего воздействия и публичного обсуждения, а после включения системного помощника в перечень обязательного ПО дать производителям не менее пяти месяцев на адаптацию устройств и операционных систем.

Отдельные вопросы у рынка вызывает безопасность. РАТЭК указывает на противоречие: системному помощнику предполагается дать сквозной доступ к операционной системе, хотя пользователь одновременно должен иметь право такой доступ ограничить. Автоматическое фоновое обновление без разрешения владельца устройства, по мнению ассоциации, на закрытых сертифицированных ОС может оказаться технически неисполнимым и создать дополнительные риски утечек.

Новые требования могут отразиться и на стоимости электроники. В «Марвел-Дистрибуции» предупреждают, что изменение массовой спецификации устройств потребует дополнительных расходов, которые могут быть заложены в цену, а сами требования способны осложнить поставки зарубежной техники в Россию. Еще один вопрос — данные: по тексту проекта системный помощник сможет получать доступ к SMS, push-уведомлениям и другим приложениям, поэтому участники рынка считают необходимым отдельно прописать правила защиты пользовательской информации.

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