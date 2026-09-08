Крупные платформы одна за другой встраивают в свои сервисы «агентского» ИИ — помощника, которому можно поручить не разовую подсказку, а цепочку действий: разобрать переписку, собрать данные из нескольких систем, поставить задачи ответственным. Свою версию для российского рынка представил и «Яндекс»: «Алиса AI для бизнеса» уже доступна клиентам «Яндекс 360» — по данным компании, это больше 185 тыс. организаций.

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Помощника, который сможет не просто найти материал по запросу, а проделать целую цепочку действий — разобрать переписку, собрать данные из нескольких систем, поставить задачи ответственным, внедряют практически все зарубежные техногиганты. У Microsoft это Copilot Agents в составе Microsoft 365 Copilot Business — с июля 2026 года сервис стал постоянным тарифом для малого и среднего бизнеса, около $21 за пользователя в месяц. Google весной 2026-го анонсировал Gemini Spark — постоянно работающего агента внутри Workspace, который выполняет многошаговые задачи без запроса на каждом шаге; доступ пока открыт подписчикам Google AI Ultra за $100 в месяц. У Salesforce — Agentforce, который даже умеет автономно вести сделки и обращения клиентов, но стоит эта роскошь для команды из десяти человек примерно в $140 тыс. в первый год.

И все три компании подают агента как решение именно для МСБ — у которого, в отличие от корпораций, нет ни ИТ-отдела, ни бюджета на внедрение. Однако на практике же именно малому бизнесу агентский ИИ обходится тяжелее всего: у Microsoft и Google это подписка поверх уже существующей подписки, у Salesforce — отдельная строка расходов, которая по признанию самих же пользователей неподъемна для небольших команд.

Свою версию для российского рынка представил и «Яндекс»: «Алиса AI для бизнеса» уже доступна клиентам «Яндекс 360» — по данным компании, это больше 185 тыс. организаций.

Ассистент, как утверждают в «Яндексе», может не просто отвечать на вопросы, а выполнять многосоставные задачи: превращать запись встречи в список поручений, искать повторяющиеся жалобы клиентов в обращениях, сводить данные по счетам в единый календарь платежей. Для этого ему открывают доступ к «Почте», «Диску», «Календарю», «Трекеру» и «Вики» — а через плагины можно подключить и сторонние сервисы, включая «Битрикс24», СПАРК, amoCRM и 1С. В компании подчеркивают, что доступ к каждому источнику ассистент получает только с разрешения пользователя, а рабочее и личное пространства «Алисы AI» разделены.

Попробовать сервис можно бесплатно в течение трех месяцев — дальше, если верить формату большинства подобных пробных периодов, компания рассчитывает перевести пользователей на платную подписку, хотя условия после пробного срока «Яндекс» пока не раскрывает.

На фоне зарубежных цен разница ощутима: пока Salesforce выставляет счета за отдельные действия агента, а Google продает доступ к своему агенту как премиум-опцию, «Яндекс» предлагает опробовать похожий функционал бесплатно. И здеь российский рынок обгоняет мировой в сторону доступности своих проектов.

Что это значит для бизнеса

ИИ-ассистенту, чтобы решать задачи, нужен доступ к переписке, счетам, договорам, а не только на чтение. Это вопрос безопасности, который стоит продумать до подключения, а не после: у Google и Microsoft в материалах для бизнеса сначала советуют навести порядок в правах доступа, и только потом включать агента.

И второе — привязка к экосистеме. То есть чем глубже «Алиса AI для бизнеса» вплетена в «Яндекс 360», тем дороже будет от нее отказаться, если после пробного периода тарифы не устроят. Для бизнеса, который только присматривается к таким инструментам, разумно для начала подключить агента к одной-двум задачам с наименьшими рисками — например, к анализу обращений или сведению отчетности, — а не сразу выдавать ему доступ ко всей переписке и договорам компании.

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