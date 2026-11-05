Алтайский производитель напитков «Бочкари» предложил передать ему во временное управление бизнес «Мултона» — производителя напитков «Добрый», Rich и других брендов. Компания направила соответствующее обращение президенту в середине октября. По данным «Коммерсанта», инициатива уже получила частичную поддержку профильных вице-премьеров. Стоимость бизнеса «Мултона» оценивается в 245 млрд руб.
В обращении «Бочкари» утверждают, что решение нынешних владельцев «Мултона» приостановить инвестиции в России наносит ущерб экономике и сокращает налоговые поступления. Компания также ссылается на поддержку глобальной Coca-Cola Украины и ее участие в международных спортивных событиях, от которых отстранены российские спортсмены. В случае назначения временным управляющим «Бочкари» обещают инвестировать в развитие предприятий на исторических территориях России и финансировать благотворительные программы.
До 2022 года «Мултон» разливал в России напитки Coca-Cola, а после ухода международного бренда сосредоточился на местных марках — «Добрый», Rich, «Моя Семья», Pulpy, Burn и BonAqua. Выручка ООО «Мултон партнерс» в 2025 году составила 77,32 млрд руб., чистая прибыль — 10,25 млрд руб. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценил весь бизнес в 245 млрд руб., в том числе 95 млрд руб. денежных средств на счетах.
Масштаб бизнеса «Бочкарей» значительно меньше: в 2025 году компания получила 8,64 млрд руб. выручки и 808,6 млн руб. чистой прибыли. В сентябре ее владелец Вадим Смагин приобрел российский бизнес польского производителя алюминиевых банок Canpack. При этом собственные попытки «Бочкарей» развивать напитки под брендом Coca-Cola не привели к заметной доле рынка.
На фоне инициативы «Бочкарей» российские активы табачной группы Japan Tobacco International (JTI) также передали во временное управление. Согласно опубликованному 5 ноября указу, управляющей компанией назначено АО «Промышленные активы». Ему передали доли в четырех структурах JTI: ООО «Дж.Т.И. Донской табак», ООО «Дж.Т.И. Елец», ООО «Крес Нева» и ООО «Петро». Последние две компании владеют табачными фабриками в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. JTI продолжает работать в России, хотя ранее рассматривала возможность продажи местного бизнеса.
Механизм временного управления иностранными активами действует в России с апреля 2023 года. Назначенная управляющая компания получает полномочия собственника, но не может продавать или передавать имущество. Срок управления не установлен, решение о его прекращении принимает президент.
В сентябре 2026 года во временное управление также передали российские структуры Nestlé, «Ашана», «Лемана ПРО» и логистических компаний FM Logistic и Batilogistic. Ранее под этот механизм попали российские активы Danone и Carlsberg, которые впоследствии сменили владельцев.
Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.