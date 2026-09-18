Российские подразделения «Ашана», «Лемана ПРО», Nestle и FM Logistic попали под механизм временного управления — их активы переданы АО «Л.Е.В. Менеджмент» согласно указу президента от 17 сентября. Компании сообщили, что направили властям запросы о разъяснении последствий решения, при этом текущая операционная деятельность продолжается в штатном режиме.

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В «Ашан Ритейл Россия» рассказали, что официально обратились за разъяснениями в связи с указом № 661. В компании отдельно подчеркнули: все объекты сети — магазины, распределительные центры и прочая инфраструктура — работают без изменений, обслуживание клиентов идет по привычному графику.

Nestle заявила, что принимает документ к сведению и проводит детальную оценку ситуации. В концерне намерены выработать меры для защиты своих интересов и сохранения стабильной работы подразделений, в том числе в интересах сотрудников и партнёров.

«Лемана ПРО» также ожидает официальных разъяснений от госорганов. Как рассказали в компании, на данный момент у ретейлера нет детальной информации о том, как именно решение отразится на работе сети. При этом все торговые точки и вспомогательные объекты продолжают функционировать в обычном режиме.

В FM Logistic в России сообщили, что пока не получили официального уведомления о введении временного управления и направили запросы в государственные органы для уточнения ситуации. Компания продолжает работу в обычном режиме и намерена обеспечивать бесперебойное обслуживание клиентов.

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Согласно указу, под временное управление переданы сразу несколько юридических лиц. В перечень вошли «Нестле Россия» и «Нестле Кубань», российское юрлицо «Ашана» и ООО «Ле Монлид» (через эту структуру работает «Лемана ПРО»). Кроме того, механизм затронул три компании FM Logistic, восемь юрлиц Batilogistic и ООО «Энжэ Строй», принадлежащее французской NG Concept.

Детали передачи долей раскрыты в документах: по «Ашану» управляющей структуре перешли 99,99858% долей, принадлежавших французской Sogepar, и 0,00142% — нидерландской Meelakker B.V. В случае «Ле Монлид» речь идет о 99,993% долей холдинга Scenari Holding LP (ОАЭ) и 0,007% долей французской Adeo.

АО «Л.Е.В. Менеджмент», назначенное управляющей организацией, зарегистрировано в октябре 2024 года. Уставный капитал — 15 тыс. рублей, основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Руководителем компании Андрей Краюшкин стал 10 сентября — за неделю до выхода указа.

Механизм временного управления иностранными активами действует в России с апреля 2023 года. Он дает управляющему полномочия собственника, но исключает право распоряжаться имуществом (продавать, передавать и т. п.). Срок управления не установлен — решение о его прекращении принимает президент.

Ранее аналогичный механизм применялся к российским активам Danone и Carlsberg. В обоих случаях процедура в итоге привела к смене собственников предприятий на территории страны.

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