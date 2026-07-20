Доля альтернативных способов оплаты в России выросла почти до 15%. По данным Банка России, в первом квартале 2026 года на них пришлось 14,9% безналичных платежей против 14,1% по итогам 2025-го. За январь—март россияне около 1 млрд раз расплатились по QR-кодам и биометрии — в 1,7 раза больше, чем годом ранее. Крупные банки также зафиксировали рост операций через Pay-сервисы, СБП и другие инструменты оплаты без пластиковой карты.

Александр Кряжев/РИА Новости

Клиенты ВТБ за январь-май провели через СБП, VTB Pay и платежные стикеры около 570 млн операций на сумму свыше 660 млрд рублей. Год к году оборот вырос на 57%, а число платежей — на 60%. На VTB Pay пришлось более 120 млрд рублей — в 2,3 раза больше, чем за тот же период 2025 года. Оборот по платежным стикерам достиг 175 млрд рублей, а через СБП прошло 365 млрд рублей.

Сбербанк включил в альтернативные способы платежи через SberPay, QR-коды, сервис «Вжух», биометрию «Оплата улыбкой», СБП и носимые устройства. В первом полугодии объем интернет-платежей через SberPay достиг 1,2 трлн рублей при 834,7 млн операций. По QR-кодам прошло 421 млрд рублей, через «Вжух» пользователи совершили 153 млн платежей на 119,9 млрд рублей, а через «Оплату улыбкой» — 98 млн на 81 млрд рублей. Биометрической оплатой воспользовались более 6 млн человек.

В Т-Банке сообщили, что в первом полугодии объем платежей через T-Pay вырос на 23% год к году. Сервис объединил оплату со смартфонов, QR-коды и T-Pay Online. Данные о сумме и числе операций банк не раскрыл.

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Банки также сообщили о росте среднего чека по отдельным сервисам. Во ВТБ заявили, что в мае показатель достиг 42 тыс. рублей — более чем на 60% выше, чем у клиентов, использовавших только дебетовые карты. В Сбербанке самый высокий средний чек зафиксировали у интернет-платежей через SberPay — 1491 рубль. В Т-Банке показатель по T-Pay вырос на 12%, до 805 рублей.

Банки связали рост популярности альтернативных платежей с развитием инфраструктуры, распространением смартфонов и носимых устройств, а также удобством бескарточной оплаты. По их прогнозам, доля таких операций продолжит расти по мере запуска новых сервисов и их подключения к банковским экосистемам.

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