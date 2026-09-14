OpenAI не планирует выходить на биржу в 2026 году. Гендиректор компании Сэм Альтман заявил, что сейчас компания сосредоточена на безопасности искусственного интеллекта и не испытывает давления, которое заставляло бы ее ускорять подготовку к IPO.

Mariia Berezovsky, Unsplash

По словам Альтмана, OpenAI еще предстоит проделать большую работу в сфере безопасности и координации. Кроме того, разработчикам ИИ и правительствам необходимо договориться о том, как они будут сотрудничать в этой области.

Альтман также затронул риск того, что развитие искусственного интеллекта может привести к вымиранию человечества. По его словам, достоверно оценить вероятность такого сценария невозможно, однако сам риск достаточно серьезен, чтобы компании и правительства исходили из того, что допустить его нельзя.

«Неважно, десять это, восемь или шесть [процентов]. Суть в том, что на всех нас лежит огромная ответственность, и мы не можем позволить эгоизму, стремлению к прибыли или чему-либо еще встать на пути», — заявил Альтман.

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По его словам, OpenAI и другие ведущие разработчики ИИ могут быть близки к договоренности о том, чтобы двигаться осторожнее и совместно работать над безопасностью технологии. Он также поддержал главу конкурирующей Anthropic Дарио Амодеи, который призвал отрасль «замедлить темпы совершенствования» моделей искусственного интеллекта.

Альтман отметил, что в последние недели одной из главных тем внутри OpenAI стал вопрос о том, как сделать развитие ИИ более осторожным.

Заявления руководителей ИИ-компаний прозвучали на фоне усиливающихся в США споров о регулировании технологии. Представители обеих партий призывают к более жестким мерам после сообщений о случаях, когда ИИ-агенты получали доступ к внешним системам и совершали действия, которых разработчики от них не ожидали.

Anthropic, в отличие от OpenAI, продолжает готовиться к возможному выходу на биржу. По данным Reuters, компания может начать подготовку к размещению не раньше середины октября, а завершить листинг — за несколько дней до промежуточных выборов в США в ноябре.

Business Insider также сообщил, что Anthropic выбрала Nasdaq в качестве площадки для потенциального IPO. Таким образом, компания уже определилась с биржей, хотя решение о самом размещении пока окончательно не принято.

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