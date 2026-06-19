Amazon Web Services впервые начала обсуждать продажу собственных ИИ-чипов Trainium для установки в сторонних дата-центрах. Сейчас внешние клиенты могут пользоваться этими ускорителями только через облачную инфраструктуру AWS. Прямые поставки оборудования выведут Amazon на рынок, где пока доминирует Nvidia.

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О переговорах с потенциальными покупателями рассказал руководитель ИИ-направления Amazon Питер ДеСантис в интервью Bloomberg, не назвав конкретные компании. В AWS подтвердили, что обсуждения пока находятся на ранней стадии. Возможность прямых продаж еще в апреле обозначил гендиректор Amazon Энди Джасси. В письме акционерам он подсчитал, что при работе с AWS и сторонними заказчиками самостоятельный чиповый бизнес компании мог бы выйти на годовой темп выручки около $50 млрд — примерно столько Intel получила за весь 2025 год.

Прежде AWS отклоняла запросы клиентов на прямую продажу чипов. Такая модель позволяла удерживать всю нагрузку внутри облака, где заказчики вместе с вычислительными мощностями оплачивают хранение данных, сетевые инструменты, системы безопасности и мониторинг. Поставляя физическое оборудование, Amazon будет зарабатывать на самих ускорителях, но лишится части выручки от сопутствующих облачных сервисов.

Главным ограничением могут стать производственные мощности. По словам Джасси, Trainium2 практически распродан, Trainium3 почти полностью законтрактован, а значительная часть еще не выпущенного Trainium4 уже зарезервирована заказчиками. Для выхода на внешний рынок Amazon придется расширять производство вместе с партнерами, прежде всего TSMC, которая выпускает Trainium3 по трехнанометровому техпроцессу. Однако передовые мощности тайваньского производителя уже пользуются высоким спросом со стороны крупнейших разработчиков ИИ-чипов.

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Одновременно Nvidia расширяется на соседний рынок. Ее основатель и гендиректор Дженсен Хуан оценил потенциальный сегмент центральных процессоров для ИИ в $200 млрд. До сих пор на рынке серверных CPU лидировали Intel и AMD, однако Nvidia начала продвигать собственные процессоры Vera. В результате интересы двух компаний постепенно пересекаются — Nvidia выходит за пределы графических ускорителей, а Amazon готовится продавать ИИ-чипы за пределами своего облака.

Представитель AWS Дорон Аронсон подтвердил, что компания изучает возможность прямых продаж, хотя прежде отклоняла подобные запросы клиентов. Даже выход чипового бизнеса Amazon на годовой показатель около $50 млрд сам по себе не лишит Nvidia лидерства. Однако AWS превратится из крупного покупателя и облачного партнера Nvidia в более прямого конкурента за клиентов, которые строят собственные ИИ-дата-центры.

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