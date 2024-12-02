Amazon планирует опробовать новый материал для удаления углерода в центрах обработки данных, сообщает Reuters. По словам главы компании Джонатана Годвина, в разработке вещества, которое улавливает углерод, участвует искусственный интеллект, созданный стартапом Orbital Materials.

«Это как губка на атомном уровне, — сказал Годвин. — Каждая полость в этой губке имеет отверстие определенного размера, которое взаимодействует с CO2 и не взаимодействует с другими веществами».

Центры обработки данных требуют все больше энергии для поддержания развития ИИ и воды для охлаждения. Это создает проблему для таких компаний, как Amazon, которая взяла на себя обязательство к 2040 году свести к нулю выбросы углекислого газа.

Ее подразделение Amazon Web Services (AWS) является крупнейшим в мире поставщиком облачных вычислений по объему выручки. По словам Годвина, в рамках трехлетнего партнерства с компанией Orbital она опробует новый материал в одном из центров обработки данных, который начнет работу в 2025 году.

Соглашение также предусматривает, что Orbital будет использовать технологии AWS и сделает свой ИИ с открытым исходным кодом доступным для клиентов. Говард Гефен, глава AWS Energy & Utilities, в своем заявлении отметил, что партнерство будет способствовать устойчивым инновациям.

Годвин отмечает, что компания Orbital около года назад открыла лабораторию для синтеза веществ, смоделированных искусственным интеллектом. Стартап намерен сотрудничать с AWS, чтобы протестировать еще больше материалов, созданных ИИ, для решения проблемы использования воды и охлаждения чипов в центрах обработки данных.

Ранее сообщалось, что Amazon инвестировала дополнительные $4 млрд в стартап Anthropic. Новая сумма будет предоставлена в форме конвертируемых облигаций и поступит поэтапно начиная с $1,3 млрд. Стартап Anthropic намерен обучать и разрабатывать свои основные модели с использованием чипов Amazon Trainium и Inferentia.