Amazon усиливает борьбу с Nvidia на рынке ИИ-ускорителей. Компания договорилась о покупке технологий израильского стартапа Decart, которые позволяют повысить производительность оборудования и упростить перенос нейросетей между разными аппаратными платформами. Amazon рассчитывает использовать разработку для продвижения собственных чипов Trainium, которые она намерена продавать сторонним заказчикам. По данным Bloomberg, стоимость сделки составляет около $7,5 млрд.

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Главная проблема Amazon заключается в доминировании Nvidia. Американский производитель контролирует значительную часть рынка вычислительного оборудования для ИИ, а его программная экосистема CUDA давно стала отраслевым стандартом.

Разработчики адаптируют нейросети под ускорители Nvidia, поэтому переход на альтернативные процессоры требует дополнительных затрат. Даже если конкурирующий чип дешевле, необходимость переписывать и оптимизировать программное обеспечение может свести экономию на нет.

Именно эту проблему должна решить технология Decart Optimization Stack (DOS). Платформа работает между нейросетью и процессором, оптимизирует выполнение вычислительных операций и распределяет нагрузку между блоками устройства.

Она поддерживает ускорители Nvidia, процессоры Google TPU и Amazon Trainium. По заявлению Decart, система позволяет повысить загрузку оборудования и сократить задержки при обработке запросов без изменения самой модели.

Для Amazon это особенно важно на фоне планов превратить Trainium в самостоятельный коммерческий продукт. Ранее компания использовала свои процессоры преимущественно внутри облачной инфраструктуры AWS. Однако в июне руководство сообщило о переговорах по продаже чипов операторам сторонних дата-центров.

Глава Amazon Энди Джесси оценивал потенциальный годовой объем такого бизнеса примерно в $50 млрд. При этом речь шла о возможном масштабе продаж, а не о фактической выручке.

Amazon уже проверила технологии Decart на собственном оборудовании. Компании сотрудничают с 2025 года, а в декабре прошлого года AWS сообщила, что система Decart на Trainium3 позволила генерировать видео в четыре раза быстрее и обходилась вдвое дешевле по сравнению с другими графическими ускорителями.



Улучшение эффективности позволяет Amazon получать больше вычислительной мощности без пропорционального увеличения числа серверов. Для AWS это означает возможность обслуживать больше запросов на существующем оборудовании и снижать себестоимость работы нейросетей.

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Для потенциальных покупателей Trainium — дополнительный аргумент в пользу перехода с Nvidia. При этом Amazon придется конкурировать не только с американским чипмейкером, но и с Google, Microsoft и другими разработчиками собственных ИИ-ускорителей.

Интерес к Decart проявляли и конкуренты Amazon. По данным Bloomberg, ранее стартап обсуждал продажу с Nvidia, а затем вел переговоры с Anthropic примерно на $6 млрд. Последняя провела юридическую и финансовую проверку бизнеса, однако в сентябре отказалась от приобретения. Причины решения публично не назывались. Nvidia также не возобновила переговоры. При этом производитель чипов участвовал в майском инвестиционном раунде Decart на $300 млн.

В рамках соглашения Amazon получит технологии DOS и команду разработчиков, включая трех основателей стартапа. Приобретение всей компании и ее моделей генерации видео не объявлено. Сторонам также необходимо получить разрешения регуляторов. Пока неизвестно, сохранит ли DOS поддержку процессоров конкурентов после перехода под контроль Amazon.

Если Amazon удастся упростить перенос нейросетей на Trainium и обеспечить сопоставимую производительность, Nvidia может столкнуться с дополнительным давлением на цены. Однако масштаб этого эффекта будет зависеть от результатов независимых испытаний и готовности разработчиков переходить на новую платформу.

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