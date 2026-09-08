Компания Anthropic, разработчик чат-бота Claude, отказалась от покупки ИИ-стартапа Decart AI, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Она провела комплексную проверку Decart, но в итоге прекратила переговоры. При этом, по словам одного из собеседников агентства, стороны еще могут договориться о сотрудничестве в другом формате.

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Anthropic обсуждала покупку Decart примерно за $6 млрд, однако до заключения сделки стороны так и не дошли. Еще в августе Bloomberg писал, что переговоры могут сорваться. Представители Anthropic и Decart не стали комментировать ситуацию.

Decart разрабатывает программное обеспечение, которое снижает расходы на обучение и эксплуатацию ИИ-моделей за счет более эффективного использования чипов. Anthropic рассчитывала, что технологии стартапа помогут ее вычислительной инфраструктуре справляться с более высокой нагрузкой.

Anthropic редко покупает другие компании, но в последнее время активно наращивает вложения в вычислительные мощности для разработки новых продуктов и обслуживания клиентов. Параллельно компания готовится к IPO.

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По данным источников, знакомых с подготовкой к размещению, Anthropic рассчитывает привлечь в ходе IPO не меньше средств, чем SpaceX во время своего выхода на биржу.

Decart основали в 2023 году три израильских инженера — братья Дин и Ориан Лейтерсдорф и Моше Шалев. Помимо решений для более эффективного использования чипов, стартап создает так называемые «модели мира» — нейросети, способные имитировать физическую среду. Их можно использовать для создания видеоигр, обучения алгоритмов для беспилотных автомобилей и разработки решений для электронной коммерции.

Например, модель Lucy от Decart в реальном времени преобразует видеопоток пользователя, позволяя виртуально примерять одежду и аксессуары. В число инвесторов стартапа входит венчурное подразделение eBay — eBay Ventures.

В мае 2026 года стартап Decart привлек $300 млн в раунде во главе с Radical Ventures. Среди его участников были Nvidia, Atreides Management, Valor Equity Partners и Adobe Ventures, а также уже инвестировавшие в компанию Sequoia Capital, Benchmark и Zeev Ventures. По итогам раунда оценка Decart выросла с $3,1 млрд в августе 2025 года почти до $4 млрд.

Технологии Decart применяют и во время прямых трансляций на Twitch, TikTok и YouTube, рассказывал в июле гендиректор стартапа Дин Лейтерсдорф на конференции Raise AI в Париже. По его словам, модели компании обучены на текстовых данных и миллионах часов видео, благодаря чему они могут моделировать физические процессы реального мира.

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