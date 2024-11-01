Генеральный директор Amazon Энди Джасси намекнул на то, что компания разрабатывает усовершенствованную версию виртуального помощника Alexa, который сможет выполнять действия от имени пользователя, сообщает TechCrunch. По его словам, новое поколение ИИ-ассистентов будет не только отвечать на вопросы, но и самостоятельно действовать.

«Я думаю, что следующее поколение ассистентов и генеративных приложений ИИ будет не только лучше отвечать на вопросы, обобщать, индексировать и агрегировать данные, но и предпринимать действия», — сказал он.

Джасси добавил, что Amazon продолжает «перестраивать мозг» Alexa с помощью нового набора базовых моделей, которые компания планирует раскрыть в ближайшем будущем. Компания впервые объявила о том, что собирается обновить Alexa с помощью технологий генеративного ИИ в 2023 году. Столкнувшись с техническими проблемами, Amazon заменяет свои собственные модели Alexa на модели Anthropic.

Первые версии Alexa, созданные на основе программного обеспечения компании, испытывали трудности с подбором слов, а иногда им требовалось шесть-семь секунд, чтобы принять запрос и ответить. Именно поэтому Amazon обратилась к Claude, чат-боту, разработанному стартапом Anthropic, так как он показал себя лучше, чем собственные ИИ-модели компании.

Новая Alexa, которая получила название «Remarkable Alexa», будет стоить от $5 до $10 в месяц. Компания планирует предлагать ее наряду с менее функциональной бесплатной версией.

Несмотря на то, что Alexa установлена в более чем 500 млн устройств по всему миру, ее продажи не внесли существенного вклада в прибыль Amazon. По данным The Wall Street Journal, с 2017 года компания потеряла десятки миллиардов долларов на своем бизнесе по производству устройств.

Ранее подразделение Amazon Web Services (AWS) заявило, что инвестирует более $500 млн в три проекта, которые находятся в штате Вашингтон, Вирджинии и Пенсильвании. Решение связано с тем, что компания испытывает большую потребность в чистой энергии, поскольку расширяет свои услуги в сфере генеративного ИИ, а также, чтобы добиться нулевых выбросов углерода.