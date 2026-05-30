Amazon MGM Studios совместно с Amazon Web Services учредили фонд GenAI Creators’ Fund и объявили о выходе на Prime Video трех анимационных сериалов, созданных с помощью ИИ. Это первый случай, когда крупный стриминговый сервис запускает в производство контент, где ИИ-инструменты используются на уровне полноценной производственной платформы, а не вспомогательного элемента.

Amazon MGM Studios

Фонд создан для финансирования и технической поддержки авторов, у которых прежде не было доступа ни к профессиональным производственным инструментам, ни к студийному бюджету. Планируется, что шоураннеры получат доступ к ИИ-инструментыам студийного уровня и финансированию — в обмен на контент для платформы. Создание пилотов заняло около пяти недель.

Три сериала, получивших зеленый свет, различаются как по жанру, так и по именам стоящих за ними авторов. Даты выхода ни одного из сериалов пока не объявлены.

Punky Duck создан обладателем премии «Эмми» Хорхе Р. Гутьерресом, режиссером анимационного фильма «Книга жизни». Punky Duck — это комедийная история о панк-утке и его лучшем друге коте Смайли, попадающих в приключения в Лос-Анджелесе.

Love, Diana Music Hunters — проект Элби Хехта, бывшего президента Nickelodeon, при котором был создан «Губка Боб Квадратные Штаны»: музыкальный приключенческий сериал о K-pop группе, путешествующей в космосе.

Cupcake & Friends производства BuzzFeed Studios — детская история о компании друзей во главе с ожившим кексом.

Читайте также OpenAI вложился в создание сгенерированного ИИ мультфильма Critterz

Производственным ядром всех трех проектов служит Project Nara — специально разработанная Amazon MGM Studios ИИ-платформа, работающая на инфраструктуре AWS. Система интегрирована с отраслевыми стандартами: Maya, Blender, Nuke, Unreal Engine и Adobe Suite, и автоматически направляет каждую производственную задачу к наиболее подходящей ИИ-модели. По сути, Project Nara анализирует запрос специалиста и отправляет запросы к нужным ИИ-моделям внутри подходящих инструментов.

Amazon настаивает на том, что все творческие решения принимаются людьми, а в каждом сериале задействованы живые актеры и профессиональные актеры озвучания. Это принципиальный момент: индустрия пристально следит за тем, как крупные студии балансируют между внедрением ИИ и соблюдением договоренностей с гильдиями актеров и сценаристов, которые добились ограничений на использование ИИ по итогам забастовок 2023 года.

Для Amazon инициатива решает сразу несколько задач: демонстрирует коммерческое применение AWS-инфраструктуры, расширяет библиотеку Prime Video за счет оригинального контента и создает прецедент ИИ-производства на уровне крупного стримингового игрока. Если сериалы наберут аудиторию, это может изменить экономику анимационного производства — исторически одного из наиболее трудоемких и дорогостоящих форматов.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.