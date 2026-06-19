Amazon объявила о достижении положительного водного баланса в Индии. По расчетам компании, ее проекты теперь возвращают местным сообществам больше воды, чем потребляют прямые операции Amazon в стране, включая дата-центры, корпоративные офисы и складские объекты.

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Изначально Amazon планировала достичь этой цели к 2027 году, однако отчиталась о выполнении на год раньше. Компания связывает результат со снижением потребления воды на своих объектах и проектами по восстановлению местных водных ресурсов, включая реабилитацию водосборных бассейнов и внедрение более эффективных систем орошения.

Amazon утверждает, что ее индийские дата-центры не используют воду для охлаждения. Глобальная цель AWS при этом остается прежней — к 2030 году возвращать местным сообществам и окружающей среде больше воды, чем потребляют дата-центры компании по всему миру.

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Amazon представила результаты в период усиливающегося давления на технологические корпорации со стороны инвесторов и экологических активистов. Они требуют от Amazon, Microsoft и Google подробнее раскрывать потребление воды и электроэнергии растущей сетью дата-центров.

Исследователи Университета ООН ожидают, что к 2030 году потребление воды и электроэнергии дата-центрами может примерно удвоиться. Наиболее заметными риски будут в регионах, где новая вычислительная инфраструктура конкурирует за ограниченные ресурсы с населением и другими отраслями.

Для Индии проблема особенно чувствительна. В стране живет около 18% населения планеты, но на нее приходится лишь 4% мировых запасов пресной воды. Летом отдельные регионы регулярно сталкиваются с дефицитом и ограничениями водоснабжения, а в 2026 году ситуацию усугубили сильный Эль-Ниньо и слабые муссонные дожди.

Особенно остро дефицит ощущается в штатах Карнатака, где расположен технологический центр Бангалор, и Махараштра, крупнейшим городом которой является Мумбаи. В июне местные власти сообщали, что запасов воды в 13-миллионном Мумбаи оставалось примерно на 40 дней.

Экологические риски пока не останавливают расширение технологической инфраструктуры в Индии. Amazon планирует вложить в свой бизнес в стране более $35 млрд к 2030 году. Деньги пойдут на развитие ИИ, логистики и цифровой инфраструктуры, поддержку малого бизнеса, увеличение экспорта и создание рабочих мест.

Отдельно AWS планирует инвестировать $8,3 млрд в облачную инфраструктуру штата Махараштра к 2030 году. Эта сумма входит в ранее объявленную программу вложений AWS в Индии объемом $12,7 млрд. Крупные проекты дата-центров в стране также развивают Microsoft и Google, поскольку Индия превращается в один из главных рынков для облачных и ИИ-мощностей.

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