Anthropic сделала первый публичный шаг в своей климатической стратегии и присоединилась к Frontier — инициативе, финансирующей технологии удаления углекислого газа из атмосферы. Компания стала первым участником программы из индустрии искусственного интеллекта и присоединилась к новому раунду обязательств общим объемом $915 млн.

Brecht Corbeel, Unsplash

Новый раунд почти вдвое увеличил общий объем обязательств Frontier — до $1,8 млрд. Инициатива уже заключила контракты примерно на $700 млн более чем с 50 проектами. В совокупности они должны удалить из атмосферы около 1,8 млн тонн углекислого газа.

Frontier запустили в 2022 году при участии крупных технологических компаний, включая Google и Shopify. Через инициативу бизнес заранее оплачивает будущие услуги по удалению углекислого газа, одновременно компенсируя часть остаточных выбросов и помогая новым технологиям выйти на рынок.

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Присоединение к Frontier стало первой крупной климатической инициативой, о которой Anthropic объявила публично. До этого компания не выпускала полноценного отчета об устойчивом развитии и описывала свою энергетическую стратегию формулой «все вышеперечисленное». Такой подход предполагает использование разных источников энергии, в том числе связанных с выбросами углекислого газа.

Само по себе участие во Frontier еще не означает, что Anthropic отказалась от прежнего подхода к энергетике. Скорее компания добавила к нему инструмент, позволяющий частично компенсировать растущий углеродный след. Развитие искусственного интеллекта требует все больше вычислительных мощностей и электроэнергии, а соглашения ИИ-компаний по снабжению дата-центров усиливают споры о влиянии отрасли на климат.

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Frontier работает с одной из главных проблем зеленого перехода. Даже компании, которые намерены достичь углеродной нейтральности в ближайшие десятилетия, пока не могут полностью отказаться от выбросов. Особенно сложно декарбонизировать авиацию и отдельные промышленные процессы, поэтому часть выбросов приходится компенсировать с помощью удаления CO₂ из атмосферы.

Frontier ужесточит отбор технологий

Индустрия удаления углекислого газа пока находится на ранней стадии развития. В мире еще нет компаний, способных компенсировать выбросы в необходимых масштабах. Frontier берет на себя роль связующего звена между инвесторами и разработчиками, отбирая проекты и заключая с ними долгосрочные контракты.

Frontier уже поддерживала прямое улавливание углекислого газа из воздуха, ускоренное выветривание горных пород, производство биомасла и связывание углерода в океане. В портфель также вошли проекты в области биоэнергетики с последующим улавливанием и хранением CO₂.

Теперь Frontier намерена изменить подход и вместо множества небольших инициатив сосредоточиться на меньшем числе проектов с высоким потенциалом роста. Новые соглашения будут заключаться на восемь-десять лет, а преимущество получат технологии, которые в перспективе смогут удалять до гигатонны CO₂ в год. Это соответствует одному миллиарду тонн углекислого газа.

Еще одним условием станет возможность привлечь государственную поддержку или субсидии. Во Frontier рассчитывают, что публичное финансирование со временем дополнит добровольные закупки бизнеса, поскольку одних корпоративных обязательств для масштабирования отрасли будет недостаточно.

Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата считает удаление углекислого газа одним из инструментов достижения углеродной нейтральности. Однако коммерческий спрос на такие решения пока остается ограниченным, а самостоятельно оплачивать их разработку готовы лишь отдельные компании.

Frontier планирует заключать контракты вплоть до 2040 года. Инициатива рассчитывает, что за это время государства создадут правила и механизмы поддержки, которые помогут рынку удаления CO₂ выйти за пределы добровольного корпоративного финансирования. До этого момента долгосрочные контракты бизнеса останутся одним из главных источников спроса на новые технологии.

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