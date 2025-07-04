OpenAI заключила масштабное соглашение с Oracle об аренде огромных вычислительных мощностей. Это необходимо для поддержки передового проекта США в области искусственного интеллекта под названием Stargate. Развитие современных ИИ-продуктов требует колоссальных ресурсов, которые и призвана обеспечить эта сделка.

В рамках соглашения OpenAI получит доступ к мощностям дата-центров Oracle в США общим обьемом 4,5 гигаватта. Это беспрецедентное количество энергии, которого хватило бы для электроснабжения миллионов американских домов. Для сравнения, один гигаватт может питать примерно 750 тыс. домов и сопоставим с мощностью одного ядерного реактора.

Для удовлетворения запросов OpenAI корпорация Oracle планирует построить несколько новых центров обработки данных по всей территории США. Рассматриваются площадки в штатах Техас, Мичиган, Висконсин и Вайоминг. Также планируется расширение существующего центра в Абилине с 1,2 до 2 гигаватт. OpenAI дополнительно изучает возможности в Нью-Мексико, Джорджии, Огайо и Пенсильвании.

Сделка является частью более крупного контракта, о котором Oracle обьявила ранее. Его сумма составляет $30 млрд годового дохода начиная с 2028 финансового года. Эта цифра превышает текущий размер всего облачного инфраструктурного бизнеса Oracle, что подчеркивает масштабность сотрудничества.

На фоне этих новостей акции Oracle продемонстрировали значительный рост. Они подорожали на 5%, достигнув рекордной отметки в $229,98 за акцию. С начала года стоимость ценных бумаг компании увеличилась на 38%. Это отражает высокий интерес инвесторов к облачному бизнесу Oracle и его перспективам в сфере искусственного интеллекта.

Ранее OpenAI отчиталась о финансовых показателях компании. Согласно полученной информации, выручка компании выросла до $10 млрд, но компания все еще остается убыточной.