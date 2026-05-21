Advanced Micro Devices Inc. (AMD) планирует инвестировать более $10 млрд в инфраструктуру и производственные мощности на Тайване. Так компания усиливает позиции на рынке решений для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений, где спрос на чипы продолжает быстро расти.

Для расширения в регионе AMD усиливает сотрудничество с технологическими партнерами. Среди них — ASE Technology Holding, Powertech Technology, Sanmina и Inventec.

По заявлению AMD, партнерства помогут расширить мощности по выпуску микросхем и укрепить цепочки поставок на Тайване. Для мировой полупроводниковой индустрии регион остается одной из ключевых точек производства.

ИИ-бум быстро превращается в гонку за вычислительные мощности. AMD расширяет инфраструктуру на Тайване именно в тот момент, когда рынку нужно все больше специализированных чипов.

Ранее OpenAI сообщила о создании первой лаборатории прикладного искусственного интеллекта за пределами США. Новое подразделение разместится в Сингапуре и станет одним из ключевых международных проектов компании.

По информации властей, в ближайшие несколько лет штат OpenAI в Сингапуре планируется увеличить примерно до 200 человек. Компания также намерена вложить около $235 млн в развитие этой площадки.

