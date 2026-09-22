Компания SpaceXAI Илона Маска выпустила ИИ-модель Grok 4.7 для программирования и сложных профессиональных задач. По словам разработчиков, модель способна дольше работать над многоэтапными заданиями, лучше удерживает контекст и тщательнее проверяет собственные результаты. Компания также заявляет, что Grok 4.7 получила более совершенную систему защиты от опасных запросов и попыток обойти встроенные ограничения.

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Несмотря на более крупную базовую модель и рост результатов в тестах, базовая стоимость Grok 4.7 через API осталась на уровне предыдущей версии. Компания берет $2 за 1 млн входных токенов и $6 за 1 млн выходных.

Для сравнения, флагманские модели OpenAI и Anthropic действительно стоят заметно дороже по цене токенов. SpaceXAI также предложила ускоренную версию Grok 4.7 с удвоенной скоростью вывода и вдвое более высокой ценой — $4 за 1 млн входных и $12 за 1 млн выходных токенов. Независимых замеров, подтверждающих двукратный прирост скорости, на момент запуска не было.

В тестах, которые приводит сама SpaceXAI, Grok 4.7 заметно обошла предыдущую версию в большинстве проверяемых сценариев. Особенно сильно выросли результаты при работе в терминале: в Terminal-Bench показатель модели поднялся с 20,3% до 38%. Улучшения компания также зафиксировала в программировании, профессиональных задачах, инженерии и работе с длинными заданиями.

Независимые тесты дают более смешанную картину. Artificial Analysis поставила Grok 4.7 в число ведущих моделей по своему общему индексу, однако в отдельных сложных тестах разрыв с конкурентами остается большим. Например, в независимом прогоне Terminal-Bench модель заметно уступила новым продуктам OpenAI и Anthropic, хотя в некоторых других тестах по программированию приблизилась к ним или обошла отдельные модели.

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Низкая цена каждого токена при этом не гарантирует, что Grok 4.7 окажется дешевле конкурентов при решении конкретной задачи. Рассуждающие модели могут генерировать большой объем промежуточных токенов, прежде чем выдать финальный ответ, поэтому итоговая стоимость зависит не только от тарифа API, но и от того, сколько вычислений и токенов потребуется для получения результата.

В режиме xHigh Grok 4.7 действительно расходует заметно больше токенов, чем предыдущая версия и некоторые конкуренты. По данным Artificial Analysis, на одну задачу из ее Intelligence Index модель генерировала в среднем около 81 тыс. выходных токенов против 36 тыс. у Grok 4.6 и 27 тыс. у GPT-6 Astra. В результате средняя стоимость задачи для Grok 4.7 xHigh составила около $3,74, тогда как у GPT-5.6 Sol Max — примерно $1,99, несмотря на значительно более высокую цену токенов у модели OpenAI.

При больших промышленных нагрузках эта разница быстро превращается в заметные суммы. VentureBeat подсчитал, что при обработке 10 млрд входных и 2 млрд выходных токенов в месяц использование Grok 4.7 по базовому тарифу обойдется примерно в $32 тыс. ежемесячно, или $384 тыс. в год. При нагрузке в 50 млрд входных и 10 млрд выходных токенов счет вырастет примерно до $160 тыс. в месяц и $1,92 млн в год. Издание подчеркивает, что это иллюстративные расчеты, а не оценка типичного сценария использования модели.

Отдельно SpaceXAI представила для Grok 4.7 новую систему защитных механизмов. По собственным тестам компании, модель стала устойчивее к попыткам обойти ограничения и лучше отличает безопасные запросы от опасных в таких чувствительных областях, как кибербезопасность и биология. Эти результаты пока в основном основаны на тестировании самой SpaceXAI, поэтому окончательно оценить эффективность новых ограничений можно будет после более широких независимых проверок.

Grok 4.7 уже доступна через API, Grok Build, Cursor и ряд сторонних платформ. Cursor ранее перешел под контроль SpaceX после покупки разработавшей его компании Anysphere. Одновременно GitHub уже начал постепенно добавлять Grok 4.7 в Copilot для пользователей тарифов Pro, Pro+, Max, Business и Enterprise.

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