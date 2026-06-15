Fox Corporation договорилась о покупке Roku примерно за $22 млрд. Для медиакомпании это один из крупнейших шагов в перестройке бизнеса вокруг стриминга, рекламы и прямого доступа к аудитории. После закрытия сделки Fox получит контроль над одной из заметных платформ для просмотра цифрового контента и усилит позиции в потоковом вещании, рекламных технологиях и доставке контента зрителям.

Sean Foster, Unsplash

Сделка предполагает покупку акций Roku по $160 за штуку. Часть суммы Fox оплатит наличными, часть — собственными акциями. Для финансирования денежной составляющей компания намерена использовать собственные средства и заемные деньги. В рамках подготовки к сделке Fox уже обеспечила кредитную линию на $12 млрд.

Рынок встретил новость осторожно. На предрыночных торгах акции Fox подешевели примерно на 15%, тогда как стоимость бумаг Roku почти не изменилась.

После завершения сделки Fox получит контроль над технологической инфраструктурой Roku и более прямой доступ к миллионам зрителей. В объединенную структуру войдут новостные и спортивные проекты Fox, бесплатный рекламный стриминговый сервис Tubi, сама платформа Roku и принадлежащий ей The Roku Channel.

Глава Fox Лахлан Мердок назвал сделку «переломным моментом» для компании.

Покупка Roku станет крупнейшим стратегическим шагом Fox после продажи развлекательных активов The Walt Disney Company в 2019 году за $71 млрд. После той сделки компания сосредоточилась на новостях, спорте и телевизионных каналах, включая Fox News Channel и эфирную сеть Fox.

За последние годы рынок сильно изменился. Зрители все чаще отказываются от традиционного кабельного телевидения в пользу стриминговых платформ, а медиакомпании стремятся контролировать не только производство контента, но и канал его доставки.

Еще в 2020 году Fox приобрела Tubi за $440 млн и вышла в сегмент бесплатного телевидения с рекламной моделью. Сервис стал ответом компании на растущую конкуренцию в стриминге еще до запуска собственного потребительского сервиса Fox One.

Теперь Fox получает не просто дополнительную библиотеку контента, а цифровую инфраструктуру для доставки видео, продажи рекламы и работы с аудиторией.

«Roku — это очень крупный платформенный бизнес, который включает рекламу и подписки», — заявил глава Roku Энтони Вуд.

По его словам, платформа остается одним из лидеров рынка в США, охватывает более 100 млн домохозяйств по всему миру и ежегодно обеспечивает около 145 млрд часов пользовательского просмотра и взаимодействия с сервисами Roku.

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