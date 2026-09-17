Американский стартап Fluxnium разработал технологию добычи урана из морской воды и привлек $7 млн на ее коммерциализацию. Раунд возглавила Congruent Ventures, в нем также поучаствовали Active Impact Investments и энергетическая компания Constellation Energy, оператор крупнейшего в США парка атомных станций.

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Поводом для интереса инвесторов стала растущая нехватка сырья для ядерной энергетики. Цены на желтый кек — необогащенный концентрат урана — за последние пять лет выросли на 75%, свидетельствуют данные Управления энергетической информации США. При этом собственных крупных месторождений урана в стране практически нет, а планы по утроению мощностей атомной генерации к 2050 году требуют устойчивых поставок сырья.

Основатель и генеральный директор Fluxnium Джефф Грин привел оценку запасов урана в мировом океане — свыше 4 млрд тонн, чего, по его словам, хватит примерно на 50 тыс. лет потребления. Он подчеркнул, что это количество превышает суммарные запасы всех разведанных месторождений на суше в тысячи раз.

Технология Fluxnium основана на разработке национальных лабораторий Министерства энергетики США — полимерных волокон, которые связывают растворенный в воде уран.

Компания довела метод до промышленной конфигурации, увеличив площадь поверхности волокон, что позволило снизить себестоимость добычи с более чем $200 за фунт при лабораторных испытаниях до стоимости, аналогичной добыче на традиционных рудниках.

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По описанию Грина, волокна изготавливают в виде длинных плетеных лент, вывозят в море и закрепляют на буях по аналогии с фермами по выращиванию водорослей.

После 30−60 дней в воде их поднимают на берег, извлекают уран без токсичных отходов, а сами волокна используют повторно несколько раз. Полученное сырье очищают до состояния желтого кека и поставляют в существующую цепочку переработки урана.

Грин указал на геополитическую уязвимость текущей структуры поставок: до трех четвертей мирового урана добывается в Казахстане, Узбекистане, России, Намибии, Нигере и Китае.

По его оценке, при реализации прогнозов по росту спроса на атомную энергию, в том числе для энергоснабжения дата-центров искусственного интеллекта, дефицит урана на Западе станет структурным.

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