Стартап TerraPower, основанный Биллом Гейтсом, планирует в этом году представить свой первый проект атомной электростанции для центра обработки данных. Строительство объекта может начаться в 2027 году. Компания не раскрывает будущего заказчика, однако в январе объявила о соглашении с Meta* по развитию восьми электростанций Natrium.

Ismail Enes Ayhan, Unsplash

Главная особенность TerraPower — система хранения энергии, встроенная в конструкцию ее реактора. Атомные станции наиболее эффективно работают на полной мощности, тогда как дата-центрам нужна более гибкая генерация: их нагрузка может быстро меняться в зависимости от задач, выполняемых ИИ. Для сглаживания таких скачков обычно требуются батареи, что увеличивает стоимость энергоснабжения.

Реактор TerraPower мощностью 345 МВт (это примерно как обеспечить электричеством крупный город на 250–300 тыс. домохозяйств) использует расплавленный натрий в качестве теплоносителя и позволяет накапливать тепловую энергию. Вместо того чтобы резко менять мощность самого реактора, система продолжает работать в стабильном режиме, а избыточное тепло запасается в резервуаре с расплавленным натрием. Когда спрос на электричество растет, накопленное тепло позволяет быстро увеличить выработку пара и мощность турбин.

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Изначально TerraPower разрабатывала эту технологию для сочетания атомной энергетики с нестабильными источниками энергии, такими как солнце и ветер. Но тот же принцип подходит и для дата-центров, где потребление электроэнергии может резко меняться. Это может дать компании преимущество в борьбе за рынок энергоснабжения ИИ.

TerraPower — не единственная компания, рассчитывающая заработать на растущем спросе дата-центров на электроэнергию. Крупнейшие технологические компании уже заключают сделки с разработчиками атомных реакторов. Google договорилась с Kairos Power о создании до 1,8 ГВт передовой ядерной генерации, а Meta заключила соглашения с TerraPower и другими компаниями о развитии новых атомных мощностей. Amazon, в свою очередь, инвестировала $500 млн в разработчика малых модульных реакторов X-energy и договорилась получать электроэнергию с действующей АЭС Susquehanna для дата-центров AWS.

*Meta — признана Минюстом России экстремистской и запрещена

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