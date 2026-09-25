Американский стартап Feather Robotics разрабатывает модульную аппаратно-программную платформу для гуманоидных роботов. Компания рассчитывает занять нишу между тестовыми прототипами и массовым рынком автоматизации физического труда.

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Компания основана в прошлом году. Ее сооснователь Хоа Май ранее уже запускал стартап в сфере гуманоидной робототехники, который был продан компании 1X. В 2025 году Май объединился с Парсой Бахтиари — бывшим инженером Tesla, который работал над моделью Model 3 и подчинялся напрямую Илону Маску.

В отличие от Tesla и Figure, которые одновременно разрабатывают и корпус робота, и универсальный программный «мозг» для него, Feather сосредоточилась на готовом аппаратно-программном комплекте, который разработчики могут адаптировать под конкретные задачи уже сейчас. Компания собрала предпосевной раунд на $7,6 млн при участии фонда Gradient Ventures.

Робот Feather стоит $30 тыс. — более чем вдвое дороже модели G1 китайской компании Unitree, которая делает ставку на массовое производство андроидов.

Партнер Gradient Ventures Дариан Ширази отмечает, что на рынке США у Feather фактически нет прямых конкурентов: компании вроде Sunday создают бытовых роботов для дома, Tesla и Figure нацелены на универсальные машины общего назначения, а Feather — единственный американский стартап, который развивает именно модульную платформу.

По словам основателей, выручка компании уже превысила $1 млн. Клиентов компания не раскрывает, но сообщает, что ее роботы работают поварами в ресторанах и используются для уборки в научных лабораториях. Аппаратная часть совместима с программными моделями сторонних разработчиков, в их числе Nvidia, Skild и Physical Intelligence.

Ширази оценивает потенциал рынка через сравнение со стоимостью найма: работник обходится компании в $50−60 тыс. в год с учетом обучения и сопровождения от кадровой службы, тогда как разовая покупка робота Feather заменяет эти расходы.

Сами основатели признают, что при разработке ориентировались на опыт китайских производителей вроде Unitree, но ограничения на ввоз иностранных роботов на рынок США дают Feather статус фактически единственного отечественного аналога такого типа.

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