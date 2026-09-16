Соучредитель китайского робототехнического стартапа AGIBOT Яо Маоцин заявил, что воплощенный (embodied) искусственный интеллект в андроидах достигнет уровня зрелости, сопоставимого с моделью GPT-3.5, в течение трех-пяти лет. Заявление он сделал на форуме Fortune Leaders Forum в Макао 8 сентября.

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Яо пояснил, что использует сравнение с GPT-3.5 намеренно: именно эта модель легла в основу ChatGPT и впервые позволила ИИ-сервису выполнять широкий круг повседневных задач, а не только узкоспециализированные, с показателем успешности в диапазоне 80–90%. По его словам, оценки внутри отрасли по срокам расходятся, но в целом укладываются в указанное окно.

AGIBOT входит в группу китайских стартапов, развивающих гуманоидных и четвероногих роботов. По данным исследовательской компании Counterpoint Research, опубликованным в конце августа, за первые шесть месяцев года AGIBOT стала крупнейшим поставщиком гуманоидных роботов, отгрузив 9,7 тыс единиц. Стартап рассматривает возможность IPO в Гонконге.

Помимо демонстрационных выступлений — танцев и боксерских поединков, привлекающих внимание публики, — производители ищут прикладные сценарии применения технологии.

Шанхайская компания Keenon Robotics уже поставляет роботов для гостиничного сектора: по словам операционного директора компании Вань Биня, один из международных отелей использует восемь роботов для встречи гостей, доставки в номера, уборки и обслуживания ресторанной зоны, и подобные сценарии, как он ожидает, станут более распространенными.

Другие производители делают ставку на промышленное применение. Вице-президент UBTech Цзянсинь Пан рассказал, что компания вложила значительные средства в разработку промышленных роботов, но начинает с относительно типовых сценариев с достаточно емким рынком, чтобы обеспечить окупаемость инвестиций.

При этом участники отрасли признают, что создание робота, способного стабильно работать на производстве, остается сложной задачей: по словам Яо, индустрия ориентируется на четыре показателя — успешность выполнения задач, длительность цикла, стабильность и стоимость, вне зависимости от используемой технологии.

В конце июня AGIBOT провела шестидневную трансляцию, в ходе которой ее роботы достигли показателя успешности 99,99% при выполнении свыше 64 тыс производственных операций; для этого потребовался месяц восьмичасовых ночных тестовых сессий.

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