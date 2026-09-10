Пока одни технологические компании строят высокоавтоматизированные заводы с нуля, американский стартап Harmoni помогает модернизировать уже работающие производства. Компания привлекла $10 млн и развивает систему, которая подключает к цифровой платформе даже старые станки. Теперь стартап добавляет к ней ИИ-помощника.

Mariia Berezovsky, Unsplash

Раунд серии A возглавила Bessemer Venture Partners. Harmoni основана в 2023 году и сейчас работает примерно с 40 клиентами. Еще около 10 компания рассчитывает подключить в сентябре. Больше всего ее заказчиков — в аэрокосмической и оборонной промышленности.

Harmoni ориентируется на заводы, где по-прежнему используют традиционное оборудование и многое делают вручную. По оценке стартапа, в США около 280 тыс. таких предприятий. Другой путь выбрали Hadrian и Machina Labs: они строят новые заводы, изначально рассчитанные на широкое использование роботов и автоматизации. Среди конкурентов Harmoni на рынке заводского ПО — MachineMetrics и Datanomix, чьи системы отслеживают работу станков и производственные процессы.

Для подключения оборудования Harmoni использует планшеты собственной разработки, которые крепятся к станкам с помощью магнитов. По данным компании, они совместимы и с современными машинами, и со станками времен Второй мировой войны. Планшеты объединены в единую систему: через них сотрудники могут отмечать начало смены, открывать рабочие инструкции, отслеживать выполнение задач и сообщать о проблемах прямо со своего рабочего места.

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Как заговорить со станком

Теперь Harmoni добавляет к своей платформе ИИ-помощника HAL. Он использует информацию, которую собирают планшеты, чтобы отвечать на вопросы сотрудников о работе оборудования и выполнять команды в цифровой системе предприятия.

Сотрудник может, например, спросить, почему станок работает медленнее, чем ожидалось, поручить HAL оформить заявку на техобслуживание или оставить сообщение о неполадке для следующего оператора. Объяснять каждый раз, о какой машине и задаче идет речь, не нужно: система уже располагает этими данными. По выражению сооснователя Harmoni Дэвида Капуто, работники получают возможность «разговаривать со станками».

Многие небольшие и средние заводы США до сих пор работают на устаревших системах — иногда созданных еще до появления интернета. Об этом говорит Шокуфех Мирзаеи, профессор промышленной и производственной инженерии Калифорнийского государственного политехнического университета в Помоне. По ее словам, таким предприятиям часто недостает даже базовой аналитики. Производители неохотно меняют дорогостоящие станки, но готовы рассмотреть их модернизацию.

Один из клиентов Harmoni — WessDel из Сан-Хосе, производитель высокоточных компонентов для аэрокосмической и оборонной промышленности. Компания пользуется планшетами и программным обеспечением стартапа с 2024 года. Раньше сотрудники стояли в очередях к трем разным терминалам: отмечали начало рабочего дня и вручную вводили данные о своих станках. По словам вице-президента WessDel Джеффа Маккея, эти процедуры могли отнимать у работника почти час в день. Чтобы отметить начало смены, теперь достаточно приложить служебную карту к планшету Harmoni, а сведения о работе оборудования система записывает автоматически.

Людей все еще не хватает

Практическая задача Harmoni — собрать учет оборудования, рабочие задания и служебные заявки в одной системе. На многих заводах за эти процессы отвечают разные программы, которые приходится связывать между собой. Стартап рассчитывает сократить административную нагрузку на сотрудников — это особенно важно для предприятий, которым не хватает рабочих рук.

По прогнозу Deloitte и Manufacturing Institute, опубликованному в 2024 году, американской промышленности в 2024–2033 годах может потребоваться 3,8 млн новых работников. Если кадровые проблемы сохранятся, около половины этих вакансий — 1,9 млн — могут остаться незаполненными. Авторы выделяют две проблемы. На вакансии откликается мало людей, а их квалификация не всегда соответствует требованиям. Профессор Университета Ватерлоо Уильям Мелек считает, что инструменты вроде Harmoni способны помочь заводам справиться с нехваткой персонала.

Впрочем, Мелек предупреждает, что автоматизация может встретить сопротивление профсоюзов, обеспокоенных будущим рабочих мест. Капуто подчеркивает: Harmoni не ставит целью сокращение штата. Система рассчитана на заводы, которые продолжат полагаться на людей, причем многие клиенты уже сейчас с трудом находят нужное количество работников.

В будущем на заводах может стать больше человекоподобных роботов. В таком случае Harmoni сможет координировать и их работу, говорит Капуто. Но предприниматель считает эту перспективу отдаленной, так как технологии пока недостаточно развиты для такого сценария.

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