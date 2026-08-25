Парк промышленных роботов на российских предприятиях в 2025 году пополнился примерно на 2,1 тыс. машин и вырос на 10,9%. Чтобы к 2030 году довести плотность роботизации до 100 машин на 10 тыс. работников, в стране, по оценке Минпромторга, понадобится внедрить еще более 80 тыс. роботов. Нынешний ежегодный прирост для этого придется увеличить в семь-восемь раз.

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По данным Минпромторга, к концу 2025 года в России насчитывалось 21 857 промышленных роботов. Несмотря на рост парка на 10,9%, плотность роботизации не изменилась и составила 29 машин на 10 тыс. занятых в промышленности. Национальная цель — войти к 2030 году в топ-25 стран по этому показателю; ориентир для ее выполнения составляет 100 роботов на 10 тыс. работников.

По расчетам старшего менеджера практики бизнес-консультирования «ТеДо» Романа Руфова, в 2026–2030 годах предприятиям придется добавлять в парк в среднем по 16 тыс. роботов ежегодно. Это в семь-восемь раз больше чистого прироста 2025 года. В процентном выражении парк должен расти примерно на 36% в год вместо нынешних 10,9%.

Директор практики стратегического и операционного консалтинга Kept Николай Чернецов объясняет медленный рост инвестиционной паузой: промышленность пересматривает долгосрочные производственные планы и осторожнее относится к новым проектам. Еще один барьер, по его словам, — нехватка специалистов с опытом роботизации и слабое понимание возможностей автоматизации, особенно в средних компаниях. Многие предприятия по-прежнему воспринимают роботов как дорогие и долгие проекты, доступные главным образом крупнейшим заводам.

По данным исследования «ТеДо», 89% опрошенных компаний назвали главными барьерами стоимость оборудования и доступность финансирования. Нехватку компетенций и интеграторов отметили 41% респондентов, а 33% указали на неопределенность с возвратом инвестиций.

Пока роботов чаще внедряют штучно: большинство проектов остаются небольшими и требуют индивидуальной интеграции под конкретное производство. Рынок еще не перешел к массовому использованию типовых решений. Чтобы ускорить рост, считает Руфов, нужны повторяемые сценарии, развитая сеть интеграторов и готовность предприятий масштабировать успешные пилоты.

Параллельно государство создает инфраструктуру поддержки. В 2025 году в России появились семь центров развития промышленной робототехники, в 2026-м планируется создать еще 13, а в 2027-м — десять. После этого сеть достигнет целевого уровня в 30 центров. Федеральный центр компетенций также проводит технологический аудит предприятий и ищет процессы, подходящие для автоматизации: в прошлом году проверки прошли 120 предприятий в 45 регионах, в 2026 году запланировано не менее 320 оценок, а всего до 2030-го — около 1,5 тыс.

По оценке Руфова, одной меры господдержки для такого рывка будет недостаточно. Рынку одновременно нужны более доступное финансирование, развитая сеть интеграторов, подготовленные специалисты, типовые решения и проекты с понятной экономикой и сроками окупаемости. Если парк продолжит расти нынешними темпами, Россия, скорее всего, не достигнет целевой плотности роботизации к 2030 году: необходимый прирост примерно в 36% придется поддерживать все пять лет.

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