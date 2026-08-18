Американский стартап Sonic Fire Tech привлек $15 млн на разработку системы пожаротушения с помощью инфразвука. Технология позволяет тушить пламя за считанные секунды без воды и химических веществ.

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Система использует генератор, который подает через ПВХ-трубы в потолке инфразвуковые волны частотой около 20 Гц. Когда датчики обнаруживают возгорание, генератор включается и воздействует на пламя звуком. По словам представителей компании, технология позволяет быстро локализовать пожар и не оставляет после тушения воды или химических загрязнений.

Новый раунд финансирования возглавил The OHIO Fund при участии Khosla Ventures. Привлеченные средства стартап из Огайо направит на расширение команды и испытания, необходимые для одобрения Национальной ассоциации противопожарной защиты США. В октябре 2025 года компания получила $3,5 млн в рамках посевного раунда.

Одним из преимуществ технологии в Sonic Fire Tech считают отсутствие последствий, связанных с традиционными системами пожаротушения. После их срабатывания помещения приходится очищать и восстанавливать, что особенно дорого для коммерческих кухонь. По оценке компании, около 75% таких заведений после пожара не возобновляют работу.

Стартап также тестирует систему для тушения возгораний литий-ионных батарей. Пока технология не позволяет полностью погасить такой пожар, но, по словам сооснователя и CEO Джеффа Брудера, она способна локализовать пламя и потенциально остановить его распространение между ячейками.

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Sonic Fire Tech разрабатывает системы для коммерческих зданий, кухонь и жилых домов. Компания также создает решение для защиты внешних стен домов в районах, подверженных лесным пожарам.

Быстрое срабатывание технологии заинтересовало страховые компании: Sonic Fire Tech обсуждает с ними возможность предоставления скидок на страховые премии для владельцев таких систем. Это может стать дополнительным стимулом для их внедрения.

По данным компании, около половины домашних пожаров начинаются на кухне — например, из-за возгорания масла или короткого замыкания. Sonic Fire Tech рассчитывает, что даже небольшая система, установленная только в этой зоне, сможет снизить риск распространения огня и одновременно сократить ущерб от его тушения.

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