Китайская ByteDance, владеющая TikTok, разрабатывает ИИ-модель, которая сможет в реальном времени создавать интерактивные трехмерные миры. С ее помощью компания рассчитывает вступить в гонку «моделей мира» с Google и Meta*, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

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Проект лично курирует основатель ByteDance Чжан Имин: он координирует работу нескольких подразделений и направляет на разработку ресурсы ИИ-команд и вычислительные мощности. Запуск может состояться уже в октябре, но дата пока не утверждена, а планы могут измениться.

Новую систему планируют построить на базе Seedance — уже существующей модели ByteDance для генерации видео. С ее помощью пользователи смогут создавать интерактивные виртуальные миры для стримов, мини-сериалов и игр.



Для ByteDance этот проект — часть более широкого разворота корпоративного бизнеса к созданию и генерации видео. «Модели мира» учатся имитировать физическую среду и реагировать на действия пользователя или ИИ-агента, поэтому их можно применять в робототехнике, играх и беспилотном транспорте.

По данным источников, Чжан рассматривает новую модель как связующее звено между ИИ-разработками и облачными мощностями ByteDance, ее контентными платформами и устройствами подразделения расширенной реальности Pico.

По принципу работы нейросеть будет похожа на Genie от Google: пользователь окажется в трехмерном мире, реагирующем на его голос и движения в шлеме Pico. По словам одного из источников, система сможет генерировать видео с частотой 20 кадров в секунду и задержкой около 0,05 секунды.

Перенос генерации пространственного контента в облако должен сделать VR доступнее: основную вычислительную нагрузку возьмут на себя удаленные серверы, а не сам шлем. Это снизит требования к мощности устройств и откроет путь к появлению более дешевых VR-шлемов.

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Проект может усилить конкуренцию ByteDance с Meta* и Apple на рынке виртуальной и смешанной реальности. Meta* развивает экосистему шлемов Quest, а Apple продвигает Vision Pro как премиальное устройство для пространственных вычислений, однако оба продукта пока не стали массовыми.

Seedance пока остается самым заметным ИИ-успехом ByteDance, хотя на внутреннем рынке компания уступает Alibaba, DeepSeek и Moonshot AI. Модель лежит в основе нескольких ее продуктов, включая CapCut и Doubao — самый популярный ИИ-чат-бот в Китае. ByteDance, которую Чжан Имин и Лян Жубо основали в 2012 году, на прошлой неделе также договорилась о кредите на $30 млрд для расширения ИИ-инфраструктуры и сети дата-центров.

*запрещенная в РФ экстремистская организация

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