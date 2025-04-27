В США культура чаевых вызывает нарастающее раздражение, приводя к снижению размера и частоты, с которой люди оставляют вознаграждение за обслуживание. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Более 1 тыс. читателей издания пожаловались на необходимость оставлять чаевые за минимальные услуги, такие как покупка бутылки воды, и на дополнительные сервисные сборы.

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Многие американцы призывают включать стоимость обслуживания в цену блюд, как в других странах. Они также начали игнорировать цифровые подсказки, платят наличными, строже оценивают сервис или реже посещают рестораны.

Исследование Intouch Insight показало, что 46% потребителей раздражены всплывающими подсказками с предложением оставить «на чай», и лишь 13% считают их полезными.

Кроме того, рост цен в ресторанах на 30% с допандемийного уровня, по данным Datassential, сократил посещаемость и чаевые. Около 25% клиентов заказывают дешевые блюда, отказываясь от закусок или напитков.

Дэвид Сэвидж, 64-летний пенсионер из Техаса, снижает чаевые с 18–20% до 10% за плохое обслуживание, а Энди Роулингс из Далласа вычитает из стандартных 20% дополнительные сборы (2–5%), которые 16% ресторанов вводят для повышения зарплат персонала.

Алек Вайнберг, 72-летний пенсионер из Канзаса, предпочитает наличные чаевые, чтобы напрямую поддерживать официантов, и платит весь чек наличными, избегая доплат за карты. Пола Шольц, 69-летняя специалистка из Вашингтона, готовит дома, заменяя дорогие ужины ($200) бюджетными блюдами, такими как пицца за 50 центов.

Ситуация с чаевыми в России

В России исследование сервиса «Плавно» выявило схожие тенденции к экономии среди девушек-зумеров (18–24 года). Девушки оставляют чаевые в 62% случаев, редко превышая 3% от чека, тогда как мужчины — в 86%, с суммой 5–10%.

Тренд заметен в доставке (59% у девушек против 86% у мужчин), такси (65% против 92%), ресторанах (79% против 94%) и на АЗС (74% против 91%). Однако в салонах красоты девушки чаще оставляют чаевые, чем мужчины (78% против 69%). Средняя сумма благодарности у обоих полов — 490 руб.

Самый большой разрыв — в фитнес-центрах: девушки оставляют чаевые в 17% случаев, мужчины — в 83%.

Гендиректор «Плавно» Артур Гаврилов отметил, что девушки на 14% чаще пользуются услугами, что компенсирует их меньшую щедрость.

В то же время после 25 лет различия сглаживаются, но мужчины остаются чуть щедрее.