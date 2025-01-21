По данным аналитического центра «Чек индекс» компании «Платформа ОФД», россияне в 2024 году стали на 18% чаще оставлять чаевые, а их средняя сумма увеличилась на 29%. Чаще всего на чай оставляли барменам, официантам, сотрудникам отелей, а также водителям такси, курьерам, тренерам и мастерам салонов красоты.

Аналитики выяснили, что в 2024 году россияне тратили на чаевые в среднем 273 руб., что на 29% больше, чем годом ранее. Число выданных поощрений увеличилось на 18%, а их оборот вырос на 47%.

На безналичные чаевые клиенты стали тратить на 34% больше — до 351 руб. Количество таких благодарностей увеличилось на 27%, а оборот — на 61%.

Стоит отметить, что в среднем в России размер чаевых составляет 8-10% от чека покупки.

Исследователи отмечают, что чаще чаевые оставляют в секторе HoReCa, а именно барменам, официантам и сотрудникам отелей. Также россияне довольно часто благодарят таким образом водителей такси, курьеров, тренеров и мастеров салонов красоты.

По словам директора по маркетингу компании «Платформа ОФД» Леонида Симакова, сфера оплаты чаевых сейчас активно развивается. Этому способствует рост объемов безналичных расчетов и потребления в целом.

Сделать процесс более удобным и доступным помогают специализированные сервисы и собственные приложения заведений и индивидуальных предпринимателей.

Симаков отметил, что рост оборота чаевых особенно заметен на фоне увеличения продаж в сфере общественного питания и внутреннего туризма. По его словам, этот тренд особенно распространен в регионах, а также в популярных туристических локациях.

«Туристы все чаще используют безналичные способы выражения благодарности, что способствует и дальнейшему развитию индустрии», — добавил эксперт.

Ранее стало известно, что минимальный размер оплаты труда в 2025 году увеличился на 16,6% — до 22 440 руб. В 2024 году она составляла 19 242 руб. При этом по новому закону он не может быть меньше 48% от медианной заработной платы за предыдущий год.