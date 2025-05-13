Владельцы загородной недвижимости, как и городские жители, платят «коммуналку». Однако содержание дома в коттеджном поселке имеет свои особенности. По данным экспертов, ежемесячные затраты на обслуживание варьируются в зависимости от класса поселка: в экономсегменте они составляют от трех до 15 тыс. руб., в бизнес-классе — от 10 до 30 тыс. руб. К этим суммам добавляются платежи за потребляемые ресурсы.

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Платежи за содержание загородного дома делятся на две основные категории. Первая включает затраты на инфраструктуру и общие территории поселка: охрану, уборку, вывоз мусора, обслуживание дорог и инженерных сетей. Вторая часть — это оплата коммунальных услуг: воды, электричества, газа и канализации.

Как поясняет Ольга Магилина, руководитель департамента загородной недвижимости VSN Group, ключевое отличие от городских условий — масштаб обслуживаемой территории и отсутствие муниципальных коммунальных служб. Кроме того, во многих коттеджных поселках действует автономная инфраструктура, например собственные водозаборные узлы и системы канализации.

Набор услуг также может отличаться. Если в квартирах жители платят за централизованное горячее водоснабжение, то в поселках свою воду каждый нагревает сам. Электричество и газ обычно оплачиваются напрямую поставщикам по государственным тарифам, а остальные услуги — управляющей компании поселка.

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Сумма ежемесячных платежей зависит от класса поселка, его инфраструктуры и количества домов. В экономклассе расходы на обслуживание составляют 3–15 тыс. руб. и включают уборку, охрану и вывоз мусора. В бизнес-сегменте, где могут быть дополнительные объекты, вроде спортивных площадок или систем видеонаблюдения, плата достигает 10–30 тыс. руб.

По данным VSN Group, в подмосковных поселках комфорт-класса средний платеж за содержание составляет около 10 тыс. руб. в месяц, в бизнес-классе — 20–25 тыс. руб. При этом за последний год эти расходы выросли примерно на 10%, хотя в большинстве случаев тарифы меняются редко.

Оплата ресурсов зависит от фактического потребления: площади дома, количества жильцов и энергоэффективности оборудования. Как отмечает начальник отдела направления «Загородная недвижимость» компании «Инком-недвижимость» Татьяна Максимова, в коттеджных поселках газ и электричество оплачиваются по счетчикам, а вода — либо по показаниям приборов учета, либо фиксированно, если система водоснабжения локальная.

Для дома площадью 150 кв. м средние коммунальные платежи составляют около 12 тыс. руб. в месяц — примерно столько же, сколько платят за трехкомнатную квартиру в Москве.

По данным «Самолет Дом», зимой расходы выше (14–17 тыс. руб.) из-за отопления, а летом (8–9 тыс. руб.) основная статья затрат — электричество на кондиционирование.

В садовых товариществах вместо коммунальных платежей действуют членские и целевые взносы, которые идут на содержание общей инфраструктуры. Однако в последние годы многие собственники переходят на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, чтобы оплачивать услуги индивидуально.