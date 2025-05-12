Согласно данным «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», минимальная стоимость однокомнатной квартиры в Центральном административном округе (ЦАО) российской столицы в апреле 2025 года составила 10,95 млн руб. Этот показатель демонстрирует рост на 6,3% (640 тыс. руб.) по сравнению с апрелем прошлого года, когда аналогичное жилье можно было приобрести за 10,3 млн руб. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Наиболее доступное предложение на текущий момент — квартира площадью 35 кв. м в Басманном районе. Объект расположен на восьмом этаже 12-этажного панельного дома, построенного в 1968 году. Примечательно, что с начала 2025 года минимальная цена в этом сегменте снизилась на 8,7% (на 1 млн руб.), — в январе самая дешевая «однушка» стоила почти 12 млн руб.

Динамика предложения показывает противоречивые тенденции. С одной стороны, с начала 2025 года количество выставленных на продажу однокомнатных квартир в ЦАО увеличилось на 30% — с 310 до 403 объектов. С другой стороны, в годовом сравнении (апрель 2024 — апрель 2025) предложение сократилось на 11,4% — с 455 до 403 лотов.

Исторический максимум предложения был зафиксирован в июле 2023 года, когда на рынке присутствовало 521 предложение однокомнатных квартир в центральных районах Москвы. Близкий к этому показатель наблюдался в сентябре 2024 года — 479 объектов.

Аналитики рынка недвижимости объясняют текущее снижение цен сезонными факторами и увеличением предложения в первом квартале. Однако в долгосрочной перспективе сохраняется устойчивая тенденция к росту стоимости жилья в престижных центральных районах столицы, что связано с ограниченностью предложения и постоянным спросом на недвижимость в ЦАО.

Ранее аналитики сервиса «Авито Недвижимость» подсчитали число сообщений и звонков по объявлениям о продаже жилья в 41 городе России, сравнили с прошлогодними данными и выяснили, что спрос на однокомнатные квартиры в России вырос за год на 3%. При этом в некоторых городах популярность однушек и студий удвоилась.