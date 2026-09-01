Рынок офлайн-школ иностранных языков в крупнейших городах России за три года вырос лишь на 2,3%, подсчитал 2ГИС. Английский остается безусловным лидером, а китайский прочно закрепился среди наиболее распространенных языков.

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Исследование охватило 16 российских городов-миллионников и только офлайн-школы. В 2ГИС объяснили, что данные о преподаваемых языках собираются не только из пользовательских карточек: сервис регулярно изучает сайты организаций, проверяет компании на местности и уточняет информацию через контакт-центр.

Английский язык преподают в 78,9% изученных образовательных организаций — это 4942 школы. Китайский занимает второе место по распространенности среди школ в выборке 2ГИС: его можно изучать в 1758 организациях, или 28,1% от общего числа. Далее следуют немецкий — 1179 школ, французский — 1006 и испанский — 901.

Однако делать из этих данных вывод, что китайский стал вторым по популярности иностранным языком среди россиян, было бы некорректно. 2ГИС измерял предложение образовательных организаций, а не число учащихся или реальный спрос. Кроме того, китайский занимает заметные позиции на рынке уже не первый год: ранее о росте интереса к восточным языкам сообщали языковые школы и образовательные сервисы.

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При этом ситуация в разных сегментах образования существенно отличается. Например, данные о российских школах не подтверждают второе место китайского по числу изучающих его учеников: английский там остается абсолютным лидером, а более массовыми языками традиционно являются также немецкий и французский. Это показывает, что структура предложения частных языковых школ и система массового образования живут несколько разными жизнями.

В отдельных городах картина также отличается от общероссийской выборки. В 2ГИС выяснили, что в Краснодаре после английского второе место занимает… корейский язык: его преподают в 108 школах против 102 организаций с китайским. В Москве испанский почти догнал немецкий, а в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону вошел в тройку наиболее распространенных языков.

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Общее число языковых школ за три года быстрее всего росло на юге России. В Краснодаре количество организаций увеличилось на 12,6%, в Ростове-на-Дону — на 11,8%, в Волгограде — на 10,1%. Одновременно в некоторых крупных городах рынок сокращался: в Екатеринбурге число школ снизилось на 5,7%, в Санкт-Петербурге — на 4,9%, в Воронеже — на 4,3%.

В Москве работает больше всего языковых школ — 1620, в Санкт-Петербурге — 758. Далее следуют Краснодар, Новосибирск и Екатеринбург. В целом аналитики фиксируют довольно стабильный рынок: за три года число организаций практически не изменилось, хотя внутри отдельных регионов происходят заметные перестановки.

2ГИС также оценил стоимость групповых занятий. В среднем час изучения английского, китайского или немецкого языка в городах-миллионниках обходится примерно в 900 руб. Самым дорогим из трех оказался немецкий — в среднем 980 руб. за час, английский стоит 925 руб., а китайский — 910 руб.

При этом китайский оказался дешевле английского в 10 из 16 городов-миллионников. Самые доступные занятия аналитики зафиксировали в Ростове-на-Дону и Уфе — около 700 руб. за час, самые дорогие — в Санкт-Петербурге, Омске и Москве.

Что это значит для бизнеса

Рынок частного языкового образования, судя по данным 2ГИС, не переживает общего бурного роста: за три года число офлайн-школ увеличилось лишь на 2,3%. Поэтому для предпринимателей конкуренция, вероятно, все меньше сводится к простому открытию новой школы и все больше — к выбору специализации, города и конкретной аудитории.

Китайский в этом смысле остается заметным направлением, но говорить о внезапном «китайском буме» не следует. Язык уже закрепился в предложении частных школ, тогда как спрос и число реальных учащихся требуют отдельных измерений. А региональные различия показывают, что единый федеральный языковой тренд может выглядеть совершенно по-разному в Краснодаре, Москве или Санкт-Петербурге.

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