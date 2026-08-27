Anthropic договорилась арендовать у британского провайдера Nscale вычислительные мощности для ИИ примерно на $45 млрд, сообщил TechCrunch источник, знакомый с условиями сделки. Соглашение продолжило серию крупных инфраструктурных контрактов, которые разработчик Claude заключил за последние месяцы, чтобы расширить вычислительную базу и укрепить позиции в конкуренции с OpenAI.

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Основанная в 2024 году Nscale уже успела договориться о крупных проектах, в том числе с Microsoft. Мощности для Anthropic будут работать на новой вычислительной архитектуре Nvidia Vera Rubin, объединяющей шесть разных чипов в единую систему.

Ожидается, что новые мощности начнут обеспечивать работу сервисов Anthropic в конце 2027 года. Первым о соглашении сообщило агентство Bloomberg: по его данным, контракт рассчитан на шесть лет, а инфраструктуру для Anthropic развернут во флагманском дата-центре Nscale в Западной Вирджинии.

За последние восемь месяцев Anthropic заключила целую серию многомиллиардных сделок с поставщиками вычислительных мощностей. В начале августа компания подписала шестилетний контракт на $10 млрд с облачным ИИ-стартапом Volta, основанным в январе 2026 года: необходимую инфраструктуру разместят в дата-центре в Норвегии. В июле Anthropic договорилась еще об одной сделке в сфере вычислительной инфраструктуры — на $5 млрд с производителем чипов AMD.

В мае Anthropic объявила о крупном соглашении со SpaceX Илона Маска. По данным WSJ, разработчик Claude получил доступ к вычислительным мощностям двух дата-центров SpaceX общей стоимостью около $1,25 млрд в месяц.

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В апреле Anthropic расширила партнерство с Amazon, договорившись зарезервировать до 5 ГВт новых вычислительных мощностей для обучения и работы Claude. В том же месяце компания увеличила объем инфраструктурных соглашений с Google и Broadcom.

В гонке за вычислительными мощностями участвует не только Anthropic: Google, OpenAI и Meta* также наращивают закупки чипов и аренду инфраструктуры для обучения и работы новых поколений моделей.

Гонка за инфраструктурой превратила чипы, дата-центры и доступ к электроэнергии в одни из главных направлений капитальных вложений ИИ-индустрии в 2026 году.

*организация, признанная экстремистской на территории РФ

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