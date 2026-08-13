Anthropic рассматривает возможность покупки ИИ-стартапа Decart примерно за $6 млрд, сообщает Bloomberg. Окончательное решение пока не принято, поэтому сделка еще может сорваться.

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В случае успешного завершения переговоров покупка станет крупнейшей публично известной сделкой Anthropic по приобретению другой компании. Она может состояться незадолго до предполагаемого выхода разработчика на фондовый рынок.

Anthropic обычно не делает ставку на масштабные поглощения и предпочитает самостоятельно расширять вычислительную инфраструктуру. Однако в этот раз интерес компании связан с технологиями Decart, которые могут помочь эффективнее использовать доступные мощности и уменьшить стоимость обработки задач искусственного интеллекта.

Один из источников утверждает, что разработки стартапа способны позволить Anthropic задействовать уже имеющуюся инфраструктуру для существенно более высокой нагрузки.

При этом сама Anthropic в последнее время заметно увеличила вложения в вычислительные ресурсы, необходимые для создания новых продуктов и работы с клиентами. После завершения сделки команда Decart, вероятно, присоединится к подразделению Anthropic, отвечающему за разработку моделей и исследования в области ИИ, сообщил источник.

Еще одно направление работы Decart связано с генеративным видео. Стартап создает world-модели, с помощью которых видеоряд можно изменять практически в реальном времени. По словам источника, эта технология демонстрирует высокий уровень инженерной экспертизы команды. Представители обеих компаний отказались комментировать информацию о возможной сделке.

Decart уже привлекала значительные средства от инвесторов. В мае стартап получил $300 млн в рамках раунда, который возглавила Radical Ventures. В числе других участников были Nvidia, Atreides Management, Valor Equity Partners и Adobe Ventures, а также ранее инвестировавшие в компанию Sequoia Capital, Benchmark и Zeev Ventures.

The Wall Street Journal ранее сообщала, что в августе 2025 года инвесторы оценивали Decart почти в $4 млрд — значительно выше предыдущей оценки в $1,3 млрд. Компания появилась в 2023 году благодаря трем инженерам из Израиля — братьям Дино и Ориану Лейтсдорфам и Моше Шалеву.

Потенциальное поглощение происходит на фоне стремительного увеличения расходов крупнейших ИИ-компаний на вычислительную инфраструктуру. OpenAI и Anthropic уже говорили о намерении направить десятки, а в перспективе и сотни миллиардов долларов на строительство дата-центров с дорогостоящими ускорителями. Чтобы удовлетворить растущий спрос на вычисления, разработчики все активнее закупают оборудование у разных производителей.

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Столь масштабные инвестиции необходимы для дальнейшего совершенствования передовых моделей, однако они одновременно создают дополнительное финансовое давление на небольшие ИИ-компании, которым вскоре предстоит выход на публичный рынок.

Decart привлекала финансирование в мае: раунд на $300 млн возглавила Radical Ventures, в нем также участвовали Nvidia, Atreides Management, Valor Equity Partners и Adobe Ventures, а также действующие инвесторы Sequoia Capital, Benchmark и Zeev Ventures.

По данным The Wall Street Journal, раунд оценил компанию почти в $4 млрд — против $3,1 млрд в августе 2025 года. Стартап основан в 2023 году тремя инженерами из Израиля — братьями Дином и Ориан Лейтерсдорф и Моше Шалевом.

Сделка вписывается в общую тенденцию роста расходов на инфраструктуру среди крупных разработчиков ИИ. OpenAI и Anthropic заявляли о планах потратить десятки, а возможно, и сотни миллиардов долларов на дата-центры с дорогостоящими чипами, все чаще привлекая оборудование от разных поставщиков для покрытия растущего спроса на вычисления.

Эти расходы, которые компании называют необходимыми для развития передовых моделей ИИ, могут стать фактором давления на стартапы отрасли в преддверии их дебюта на бирже в ближайшие месяцы.

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