Anthropic совместно с Blackstone, Hellman & Friedman, Goldman Sachs и другими партнерами запустила Ode with Anthropic — самостоятельную компанию, которая будет помогать бизнесу внедрять искусственный интеллект в рабочие процессы. Партнеры обязались вложить в совместное предприятие около $1,5 млрд.

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Похожее совместное предприятие под названием The Deployment Company ранее запустила OpenAI. Обе инициативы показывают, что разработчикам крупнейших ИИ-моделей уже недостаточно совершенствовать сами технологии. Чтобы закрепиться на корпоративном рынке, им приходится помогать клиентам превращать эксперименты с ИИ в работающие продукты и бизнес-процессы.

Идея создать Ode возникла у Blackstone после попыток внедрить ИИ в компаниях из своего инвестиционного портфеля. Фонд привлекал как крупнейшие консалтинговые группы, так и небольшие специализированные команды, но не нашел партнера, который мог бы одновременно обеспечить высокое качество работы и масштабировать внедрение.

Среди привлеченных подрядчиков Blackstone выделила стартап Fractional AI, который специализировался на прикладном внедрении искусственного интеллекта. Совместное предприятие приобрело его вскоре после своего создания в мае, после чего Fractional завершила 11-месячное партнерство с OpenAI. Команда стартапа и ее опыт работы с корпоративными клиентами стали операционной основой Ode.

Гендиректор Ode и сооснователь Fractional Крис Тейлор заявил в интервью TechCrunch, что при успешном развитии бизнес когда-нибудь может достичь оценки в $1 трлн. Речь идет не о текущей стоимости компании, а о долгосрочной амбиции ее руководителя. Главной задачей Тейлор называет быстрый рост без потери качества. Сейчас в Ode работают 100 инженеров, которые вместе с прикладной командой Anthropic ищут подходящие сценарии для клиентов и создают решения под их рабочие процессы.

Собственная прикладная команда Anthropic продолжит заниматься отдельными стратегическими проектами, сообщил представитель разработчика. Ode возьмет на себя более широкий поток корпоративных внедрений. Компании из портфелей инвестфондов станут для нее первым источником потенциальных заказчиков, но продавать услуги новый бизнес планирует и клиентам за пределами этого круга.

Ode будет придерживаться принципа «сначала Claude» и по возможности использовать модели и продукты Anthropic. Среди них — инструменты, позволяющие обращаться к Claude непосредственно в рабочих переписках Slack. При этом жесткой технологической привязки к одному поставщику не будет, и при необходимости инженеры смогут выбирать решения конкурентов.

Технический директор Ode и сооснователь Fractional Эдди Сигел считает главным преимуществом компании не доступ к конкретной модели, а качество внедрения. По его словам, корпоративному клиенту нужна целая рабочая система, настроенная под его процессы, поэтому выбор между Claude и конкурирующими моделями становится лишь одним из элементов проекта.

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Тейлор полагает, что больше всего от нынешнего технологического цикла могут выиграть компании за пределами ИИ-индустрии, если сумеют встроить новые инструменты в основные продукты и процессы. Для этого, по его словам, требуется экспертиза в прикладном ИИ, которой большинству организаций пока не хватает. В Ode называют свою команду «элитными инженерами-универсалами», причем более половины ее специалистов раньше сами создавали стартапы.

Ode намерена расширять команду и выходить на международные рынки, сохраняя модель «масштабируемого бутика». Компания хочет сочетать индивидуальную работу небольших инженерных групп со стандартными методами оценки результатов, которые позволят вести больше проектов без потери качества.

Ode предстоит конкурировать не только с The Deployment Company, созданной при участии OpenAI, но и с Deloitte, Accenture и другими консалтинговыми группами, которые уже формируют собственные выездные команды ИИ-инженеров. Главной проблемой для нового бизнеса станет найм. Спрос на специалистов по прикладному ИИ растет быстрее предложения, а Ode нужны не узкие разработчики, а инженеры, способные самостоятельно вести сложные корпоративные проекты от постановки задачи до запуска.

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