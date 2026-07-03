Anthropic обсуждает с Samsung Electronics партнерство по разработке собственного чипа для искусственного интеллекта. Ранее компания лишь рассматривала такую возможность, а теперь начала искать технологического и производственного партнера. Об этом со ссылкой на источники сообщило The Information.

Unsplash

По данным издания, переговоры находятся на ранней стадии. Anthropic пока не определила, для каких задач будет использоваться чип, как его встроят в серверную инфраструктуру и какой производительностью он должен обладать. Иными словами, компания пока обсуждает общую концепцию проекта и еще не подготовила полноценное техническое задание.

Идея собственного чипа появилась у Anthropic не сейчас. Еще в апреле Reuters сообщало, что компания изучает возможность разработки ИИ-процессоров, чтобы снизить зависимость от дефицитного оборудования. Переговоры с Samsung стали следующим этапом этой работы, хотя сам проект по-прежнему остается на ранней стадии.

В Anthropic сообщили TechCrunch, что сочетание разных вычислительных платформ, включая чипы Google, Amazon и Nvidia, останется ключевой частью стратегии компании. Возможное сотрудничество с Samsung ее представители комментировать отказались.

Крупные ИИ-компании разрабатывают собственные чипы сразу по двум причинам. Такое оборудование можно точнее адаптировать под конкретные вычислительные нагрузки, а собственные разработки позволяют уменьшить зависимость от Nvidia, которая по-прежнему доминирует на рынке ускорителей для искусственного интеллекта.

Переговоры Anthropic проходят на фоне аналогичного шага OpenAI, одного из главных конкурентов компании. 24 июня OpenAI представила разработанный вместе с Broadcom инференс-процессор Jalapeño. По предварительным данным компании, чип должен превзойти современные решения по соотношению производительности и энергопотребления. Собственные специализированные процессоры для облачных сервисов также развивают Amazon и Google.

Samsung уже занимает важное место в цепочке поставок для ИИ-индустрии. Компания поставляет память для ускорителей Nvidia и использует программные платформы американского производителя при проектировании и оптимизации собственного выпуска микросхем. Кроме того, Samsung и Nvidia создают в Южной Корее так называемую ИИ-фабрику на базе 50 тыс. графических процессоров, которая должна автоматизировать и ускорить производство полупроводников. Ранее Samsung также обсуждала участие в выпуске чипов Google.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.