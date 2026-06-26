Группа компаний Samsung планирует инвестировать около 1 тыс. триллионов вон (примерно $648 млрд) в экономику Южной Кореи в течение следующего десятилетия. Масштабная программа должна превратить стремительный рост спроса на полупроводники для искусственного интеллекта в новый источник экономического развития страны.

Tanya Barrow, Unsplash

О планах стало известно перед встречей руководства Samsung Electronics и SK Hynix с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном. Как сообщила газета Maeil Business Newspaper, крупнейшие производители микросхем представят инвестиционные проекты, ориентированные на регионы за пределами столичного района Сеула.

Samsung заявила, что инвестиции будут включать развитие центров обработки данных для ИИ, производство аккумуляторов и дисплеев, а также возможное строительство крупного комплекса по выпуску чипов на юго-западе страны. Стоимость только этого проекта может достичь 300 триллионов вон.

Южная Корея занимает одно из ведущих мест на рынке искусственного интеллекта благодаря сильным позициям в производстве передовой памяти. Такие чипы используются в центрах обработки данных, которые обеспечивают работу современных ИИ-систем.

Власти страны считают, что расширение производства за пределами Сеула необходимо из-за нехватки земли, электроэнергии и воды в столичном регионе. Кроме того, спрос на ИИ-чипы оказался выше ожиданий, поэтому некоторые проекты могут быть перенесены на более ранние сроки.

Инвестиции Samsung вызвали споры

План связан с попыткой сократить экономический разрыв между Сеулом и другими регионами Южной Кореи. Однако оппозиция считает, что власти оказывают давление на компании и что решение о строительстве новых заводов должен принимать бизнес.

Эксперты также сомневаются, что юго-запад страны сможет быстро стать новым центром производства чипов. Профессор университета Ханьян Ким Тэ-юн отметил, что главной проблемой станет поиск квалифицированных специалистов.

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«Если не будет построен по-настоящему передовой завод, местный экономический эффект будет ограниченным — есть риск, что он превратится не более чем в строительный проект и стимул для развития рынка недвижимости», — сказал он.

Несмотря на критику, правительство Южной Кореи рассчитывает использовать мировой бум искусственного интеллекта, чтобы укрепить позиции страны на глобальном рынке полупроводников и ускорить развитие регионов за пределами столицы.

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