Anthropic начнет незаметно маркировать контент, созданный с помощью Claude. В тексты будут встраиваться водяные знаки, а в некоторые файлы — метаданные о происхождении, которые позволят определить, что они были созданы или обработаны Claude. Нововведение связано с требованиями европейского Закона об ИИ.

Brecht Corbeel, Unsplash

Для пользователей маркировка будет практически незаметной. В обычном тексте не появится надпись вроде «создано ИИ»: вместо этого специальный признак будет встроен непосредственно в результат генерации.

Модели Claude, запущенные в Евросоюзе 2 августа 2026 года или позже, будут поддерживать маркировку с момента запуска. Anthropic также работает над ее внедрением в модели, выпущенные раньше.

Как будут маркировать текст

Водяной знак будет встроен в сгенерированный текст и не должен влиять на его смысл, качество или читаемость. При копировании он может сохраняться вместе с текстом и перемещаться в другое место.

Однако это не означает, что маркировку невозможно удалить. После значительного редактирования, перефразирования или перевода текста обнаружить ее может быть невозможно. Anthropic также отмечает, что для очень коротких фрагментов может не хватить данных для надежного обнаружения.

Маркировка будет распространяться на результаты поддерживаемых моделей в основных сервисах Claude — в приложении, через API, а также в Claude Code и Claude Cowork. Компания планирует применять ее ко всем поддерживаемым моделям независимо от региона, где они доступны.

Что будет с файлами

Для файлов Anthropic использует другой механизм — подписанные метаданные о происхождении. Компания указывает среди поддерживаемых форматов SVG, PNG и JPG.

Метаданные будут соответствовать стандарту Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA) — открытому формату, который позволяет сохранять информацию о происхождении цифрового контента и фиксировать изменения, произошедшие с файлом.

Поддержка такой маркировки будет зависеть от типа файла и конкретной платформы. Anthropic предупреждает, что некоторые сервисы могут не поддерживать отдельные виды метаданных.

Как маркируют ИИ-контент другие компании

Anthropic не первая компания, которая использует скрытые признаки для определения происхождения контента, созданного ИИ.

Google развивает SynthID — технологию невидимой маркировки, которая используется для контента, созданного с помощью ряда ИИ-инструментов компании. Google применяет ее к изображениям, видео и аудио, а также развивает маркировку для текста.

OpenAI использует C2PA и SynthID для изображений. Согласно документации компании, изображения, созданные с помощью ChatGPT, Codex и API, содержат метаданные C2PA и водяные знаки SynthID. OpenAI также предоставляет инструмент для проверки таких изображений.

C2PA при этом не является технологией Anthropic или OpenAI. Это открытый стандарт для фиксации происхождения цифрового контента, который могут использовать разные компании и организации.

Теперь к этому подходу присоединяется Anthropic. Компания делает ставку на незаметные для пользователя технические признаки, которые можно обнаруживать специальными инструментами и использовать как дополнительный сигнал о происхождении контента.

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