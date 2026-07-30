Идея обязать компании маркировать весь контент, созданный с помощью искусственного интеллекта, не вошла в окончательную редакцию закона об ИИ. Одним из аргументов против такой нормы стало ее возможное влияние на малый и средний бизнес, рассказал в интервью «Телеспутнику» директор по стратегическому маркетингу «Яндекса» Андрей Себрант.

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По его словам, сегодня генеративный ИИ активно используют небольшие продавцы на маркетплейсах. Нейросети помогают улучшать фотографии товаров, создавать изображения для карточек и оформлять витрины без привлечения дизайнеров и фотографов. Обязательная маркировка такого контента могла бы сделать электронную коммерцию менее удобной и увеличить расходы небольших компаний.

«Сегодня многие продавцы на маркетплейсах используют ИИ, чтобы улучшить фото товаров: превратить неудачный снимок чайника в привлекательную картинку в кухонном интерьере. Маркировка такого контента сделала бы электронную коммерцию менее удобной и создала бы преимущество для крупных игроков, которые могут позволить себе живых дизайнеров и фотографов», — пояснил Себрант.

В результате закон об искусственном интеллекте приняли без требования об обязательной маркировке ИИ-контента. Вместо этого документ носит рамочный характер: конкретные правила применения технологий должны определяться отдельными подзаконными актами. По мнению Себранта, это позволит по-разному регулировать использование ИИ в различных сферах — например, в рекламе на маркетплейсах и при создании профессионального медиаконтента.

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Эксперт отметил, что делать окончательные выводы пока рано: многое будет зависеть от документов, которые профильные ведомства разработают после вступления закона в силу. Именно они определят, появятся ли дополнительные требования к использованию ИИ в отдельных отраслях.

Что это значит для бизнеса

Для малого бизнеса решение означает сохранение нынешней практики использования генеративного ИИ в электронной коммерции. Продавцы могут продолжать применять нейросети для подготовки карточек товаров, изображений и рекламных материалов без риска столкнуться с новой обязательной процедурой маркировки. При этом правила использования ИИ еще могут измениться: закон предусматривает дальнейшую разработку подзаконных актов, которые определят требования для отдельных сфер.

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